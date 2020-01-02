До -27! На Київ насуваються екстремальні морози

У Києві наприкінці січня погода стане дуже холодною, а температура опуститься до -20…-27 градусів.

Відповідний прогноз з’явився на сайті Gismeteo. Водночас у цей період буде сонячно, жодні опади, зокрема і сніг, не передбачаються.

З 3 і до 15 січня погода все ще не буде зимовою. Денна температура здебільшого сягатиме позначок вище нуля, вночі буде трохи холодніше. А 9-11 січня удень температура підійметься аж до +5…+7 градусів. Майже увесь час дощитиме.

На Київ насуваються екстремальні морози

Поступово холоднішати почне уже з 16 січня. Денна температура спершу опуститься до -6…-8 градусів, а нічна – аж до -12…-14. Часом йтиме сніг.

А вже з 23 січня вдень похолоднішає до -20 градусів, а вночі – до -27. Через кілька днів стане трішки тепліше, втім, й надалі буде морозно. Опади не передбачаються.

Прогноз погоди у Києві в січні Скріншот/Gismeteo

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2020 році очікується затяжна весна. Буде вона такою в результаті зсуву сезонних процесів.

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