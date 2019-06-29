ГоловнаНовини
МоваЯзык
LadyCity

/Життя столиці

"Діти – в групі ризику": жителів Києва попередили про забруднення повітря

1.6тЧитати матеріал російською

У Києві в літній період буде зберігатися високий рівень забруднення повітря, людям рекомендують уникати місць масового скупчення автотранспорту.

Про це розповів в ефірі ObozTV начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан. Він розповів, які категорії людей найбільше схильні до ризиків для здоров'я.

"У групі ризику діти, літні люди, вагітні, а також люди з хронічними захворюваннями, в першу чергу – легень, з бронхіальною астмою. Їм не рекомендується знаходитися в спекотну пору в місцях скупчення автотранспорту. Що стосується парків, скверів, територій житлової забудови, де є недопуск автотранспорту, повітря там абсолютно відповідає стандартам", – повідомив Рубан.

"Ми можемо говорити про виміри повітря в приземному шарі атмосфери біля автомагістралей. 21 стаціонарна точка вимірів облаштована і працює цілодобово в Києві. Що стосується вимірів, які робить лабораторний центр МОЗ у парках, скверах, то там будь-яких перевищень немає", – зазначив він.

Новини
Закрийте вікна і зверніться до лікаря: в Києві попередили про небезпеку після пожежі

За словами чиновника, основна порада киянам – "в спекотну пору в місцях максимального розміщення автотранспорту краще не перебувати".

Також Рубан прокоментував показники забруднення повітря в Києві після великої пожежі, яка сталася на Борщагівці 26 червня.

"Було перевищення норми в півтора-два рази, але на даний час повітря відповідає стандартам. Але в середу дійсно було перевищення гранично допустимих концентрацій, тому була дана рекомендація жителям трьох районів не перебувати на вулиці", – підкреслив він.

"Діти – в групі ризику": жителів Києва попередили про забруднення повітря

kiev.life

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були названі чотири райони Києва, де спостерігається найбільше забруднення повітря.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVНовини Києва та Київської областіЕкологія в Києві
Особа
Олег Рубан
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel