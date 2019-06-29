"Діти – в групі ризику": жителів Києва попередили про забруднення повітря

У Києві в літній період буде зберігатися високий рівень забруднення повітря, людям рекомендують уникати місць масового скупчення автотранспорту.

Про це розповів в ефірі ObozTV начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан. Він розповів, які категорії людей найбільше схильні до ризиків для здоров'я.

"У групі ризику діти, літні люди, вагітні, а також люди з хронічними захворюваннями, в першу чергу – легень, з бронхіальною астмою. Їм не рекомендується знаходитися в спекотну пору в місцях скупчення автотранспорту. Що стосується парків, скверів, територій житлової забудови, де є недопуск автотранспорту, повітря там абсолютно відповідає стандартам", – повідомив Рубан.

"Ми можемо говорити про виміри повітря в приземному шарі атмосфери біля автомагістралей. 21 стаціонарна точка вимірів облаштована і працює цілодобово в Києві. Що стосується вимірів, які робить лабораторний центр МОЗ у парках, скверах, то там будь-яких перевищень немає", – зазначив він.

За словами чиновника, основна порада киянам – "в спекотну пору в місцях максимального розміщення автотранспорту краще не перебувати".

Також Рубан прокоментував показники забруднення повітря в Києві після великої пожежі, яка сталася на Борщагівці 26 червня.

"Було перевищення норми в півтора-два рази, але на даний час повітря відповідає стандартам. Але в середу дійсно було перевищення гранично допустимих концентрацій, тому була дана рекомендація жителям трьох районів не перебувати на вулиці", – підкреслив він.

kiev.life

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були названі чотири райони Києва, де спостерігається найбільше забруднення повітря.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!