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8 травня • оновлено в 17:56
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День пам'яті та примирення у Києві проходить у тиші: з'явилися показові фото і відео

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Через карантин в Україні День пам'яті та примирення 8 травня у Києві пройшов за особливих обставин – без будь-яких урочистих заходів.

Водночас, як повідомив кореспондент OBOZREVATEL, окремі чиновники та українці вшанували загиблих захисників хвилиною мовчання і поклали квіти до Меморіалу вічної слави у столиці (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Цього року виповнюється 75 років із дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. І навіть незважаючи на скасування масових заходів, місцевим органам влади доручили забезпечити індивідуальне привітання ветеранів у регіонах.

День пам'яті і примирення 8 травня у Києві

День пам'яті і примирення 8 травня у Києві

Так, мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про надання щорічної матеріальної допомоги з нагоди Дня пам'яті і примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Він також закликав привітати ветеранів, зателефонувавши їм.

День пам'яті і примирення 8 травня у Києві

День пам'яті і примирення 8 травня у Києві

Тоді як міністр у справах ветеранів України Сергій Бессараб разом зі своїми заступниками у п'ятницю, 8 травня, поклали квіти до Меморіалу вічної слави у Києві. Представники міністерства також вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні хвилиною мовчання.

День пам'яті і примирення 8 травня у Києві

День пам'яті і примирення 8 травня у Києві

mva.gov.ua

День пам'яті і примирення 8 травня у Києві

День пам'яті і примирення 8 травня у Києві

День пам'яті і примирення 8 травня у Києві

День пам'яті і примирення 8 травня у Києві

День пам'яті і примирення 8 травня у Києві

День пам'яті і примирення 8 травня у Києві

День пам'яті і примирення 8 травня у Києві

День пам'яті і примирення 8 травня у Києві

День пам'яті і примирення 8 травня у Києві

День пам'яті і примирення 8 травня у Києві

День пам'яті і примирення 8 травня у Києві

День пам'яті і примирення 8 травня у Києві

День пам'яті і примирення 8 травня у Києві

День пам'яті і примирення 8 травня у Києві

День пам'яті і примирення 8 травня у Києві

День пам'яті і примирення 8 травня у Києві

День пам'яті і примирення 8 травня у Києві

День пам'яті і примирення 8 травня у Києві

День пам'яті і примирення 8 травня у Києві

День пам'яті і примирення 8 травня у Києві

День пам'яті і примирення 8 травня у Києві

День пам'яті і примирення 8 травня у Києві

День пам'яті і примирення 8 травня у Києві

День пам'яті і примирення 8 травня у Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві День пам'яті та примирення (8 травня) та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня) не відзначатимуть у зв'язку з карантином, введеним через поширення коронавірусу COVID-19.

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Автор
Марина Ліснічук
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Бухалк Лексееч
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Кияни Життя столиці

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