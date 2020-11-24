Cтало відомо, як наймали людей на мітинг під посольством США

"Масовку" для мітингу під посольством США у Києві, який організувала партія ОПЗЖ, набирали за такою ж схемою через соцмережі, як і минулого тижня для так званих "мітингів проти Порошенка".

Скриншоти відповідних оголошень поширили у твіттері. У понеділок охочих взяти участь в "акції протесту" запрошували із погодинною оплатою 60 грн.

Захід відбувся у вівторок під американським посольством з 11:00 до 13:00. Ще кілька днів тому набрані за такими ж оголошеннями у соцмережах люди виступали "за ідеали Майдану".

Як відомо, минулої п’ятниці народний депутат Володимир Ар’єв повідомив, що на замовлення Офісу президента Зеленського у Києві організовувались провокації, спрямовані проти п’ятого Президента Петра Порошенка та партії "Європейська Солідарність". Він із журналістами зафіксував місце збору так званих "пікетувальників" під транспортною розв’язкою на Либідській площі.

"Часи тітушок, коли Янукович надсилав на опозицію натренованих і проплачених людей, повернулися. Ви бачите групу людей, які зараз збираються за замовленням Офісу президента України, особисто Зеленського, який злякався того, що йому доводиться відповідати за все те, що він наробив, зокрема, за розвал фінансів, за повний провал підготовки до другої хвилі коронавірусу. Він зараз намагається всі свої провали переключити на свого попередника Порошенка", – зазначив народний депутат.

Проплачені акції тривали близько 4 годин і за них давали від 250 до 400 гривень.

Блогери та ветерани АТО з’ясували, що у проплачених акціях беруть участь студенти, зокрема, Університету імені Тараса Шевченка. Студенти повідомили, що найнялися на масовку, щоб підзаробити, начебто не знаючи мети зібрання.

Блогери, які спілкувалися з учасниками "масовки" і вели пряму трансляцію, зазначають – молодики не могли пояснити, хто організатор акції, а також її мету. "Я хотів запитати, хто був на Майдані. Які ідеали Майдану. Хлопці кажуть, що немає ідеалів Майдану взагалі", - говорить Андрій Луганський.

Андрій Луганський також повідомив, що невдовзі вийде журналістське розслідування про те, як відбувалась організація цієї замовної акції. Одному з активістів вдалося попрацювати "під прикриттям" і задокументувати всі подробиці.

Учасники Революції Гідності і ветерани АТО, які також прибули для недопущення провокацій, зауважили, що їм це нагадує Антимайдан часів Януковича - ті самі методи, і завдання відволікти увагу від провалів влади.

"Ми тут перебуваємо для того, щоб не дати перетворити млявий "двіж" за гроші у справжній Антимайдан", – говорить блогер Старий Дикобраз.