COVID-19 в Україні затихне: вчені з КПІ відстежили тенденцію пандемії

Команда проєкту "Форсайт COVID-19" Світового центру даних "Геоінформатика і сталий розвиток" при КПІ ім. Ігоря Сікорського отримала нові прогнози щодо захворюваності на коронавірус в Україні та Києві з 21 до 25 травня. Вони показали зниження швидкості поширення пандемії.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Прогнози було зроблено з використанням багатошарової нейронної мережі Back Propagation. Про це повідомила пресслужба КПІ на своєму сайті (щоб переглянути таблиці, доскрольте до кінця сторінки).

COVID-19 в Україні затихне. Ілюстрація

Результати показали зниження швидкості поширення пандемії для України у зазначений період з рівнем "плато" 300-400 нових інфікованих та 300-350 видужалих на день. Для Києва протягом цього часу рівень "плато" може скласти 40-50 інфікованих та 20-30 видужалих на день.

Розвиток пандемії коронавірусу Світовий центр даних "Геоінформатика і сталий розвиток"

Розвиток пандемії коронавірусу Світовий центр даних "Геоінформатика і сталий розвиток"

"Важливо, що протягом останнього місяця кількість щоденно видужалих людей в Україні поступово наближається до кількості щоденно інфікованих, як і показали результати дослідження команди проєкту від 01.05.2020 року. Очікується, що в кінці травня цей баланс може стати стійко позитивним, що засвідчить початок спаду пандемії, завершення першої хвилі якої передбачається до кінця вересня 2020 року", – йдеться у повідомленні.

Розвиток пандемії коронавірусу Світовий центр даних "Геоінформатика і сталий розвиток"

Розвиток пандемії коронавірусу Світовий центр даних "Геоінформатика і сталий розвиток"

Розвиток пандемії коронавірусу Світовий центр даних "Геоінформатика і сталий розвиток"

Розвиток пандемії коронавірусу Світовий центр даних "Геоінформатика і сталий розвиток"

Водночас у КПІ додали, що не виключається поява другої хвилі пандемії в осінньо-зимовий період 2020-2021 років, але з меншою амплітудою.

Розвиток пандемії коронавірусу Світовий центр даних "Геоінформатика і сталий розвиток"

Розвиток пандемії коронавірусу Світовий центр даних "Геоінформатика і сталий розвиток"

Розвиток пандемії коронавірусу Світовий центр даних "Геоінформатика і сталий розвиток"

Розвиток пандемії коронавірусу Світовий центр даних "Геоінформатика і сталий розвиток"

Зазначається, що раніше середня абсолютна похибка виконаного короткострокового прогнозу на відрізку часу з 6 до 20 травня не перевищувала 1.78% для України і 2.26% для Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 21 травня в Україні офіційно підтверджено 19 706 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. У Києві ж коронавірусом заразилося вже 2475 осіб.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся