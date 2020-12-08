Рубан назвав транспорт у Києві, який першим обмежать через погіршення ситуації з COVID-19
У Києві розглядають можливість обмеження роботи громадського транспорту, найперше – маршруток, для запобігання поширенню COVID-19 в разі погіршення ситуації.
Про це 8 грудня заявив начальник головного управління столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан, передає "Громадське". Метрополітен же є відносно безпечним видом транспорту, зазначив він.
За словами Рубана, виходячи з ризиків поширення коронавірусу при недотриманні правил карантину, в першу чергу можуть обмежити роботу маршрутних таксі. Далі йдуть звичайні таксі, потім – наземний комунальний транспорт.
"На останньому місці метро завдяки гарній вентиляції та контролю носіння масок. Тому обмеження в роботі метро розглядатимуть в останню чергу", – сказав Рубан.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що громадський транспорт в Україні не зупинятимуть навіть у разі жорсткого карантину.
Зазначимо, що зволікання влади з локдауном (від англ. Lockdown – блокування; заборона вільно входити або виходити з будівлі або конкретної зони через НС) може коштувати життя тисячам українців.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Павло Ковтонюк вважає, що істотного зменшення випадків коронавірусу в Україні можна очікувати навесні та влітку наступного року.
Колишній заступник глави МОЗ також виступив за термінове введення локдауну. Ковтонюк переконаний, що приблизно через місяць регіони повинні поступово виходити з жорсткого карантину.
Відтермінування локдауну може привести до того, що кількість смертей від коронавірусу в Україні до кінця року наблизиться до 20 000, сказав Ковтонюк.
У МОЗ зі свого боку заявили, що медична система без введення локдауну "спокійно проходить новорічні свята" до 7-10 січня.