Рубан назвав транспорт у Києві, який першим обмежать через погіршення ситуації з COVID-19

У Києві розглядають можливість обмеження роботи громадського транспорту, найперше – маршруток, для запобігання поширенню COVID-19 в разі погіршення ситуації.

Про це 8 грудня заявив начальник головного управління столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан, передає "Громадське". Метрополітен же є відносно безпечним видом транспорту, зазначив він.

За словами Рубана, виходячи з ризиків поширення коронавірусу при недотриманні правил карантину, в першу чергу можуть обмежити роботу маршрутних таксі. Далі йдуть звичайні таксі, потім – наземний комунальний транспорт.

"На останньому місці метро завдяки гарній вентиляції та контролю носіння масок. Тому обмеження в роботі метро розглядатимуть в останню чергу", – сказав Рубан.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що громадський транспорт в Україні не зупинятимуть навіть у разі жорсткого карантину.

Зазначимо, що зволікання влади з локдауном (від англ. Lockdown – блокування; заборона вільно входити або виходити з будівлі або конкретної зони через НС) може коштувати життя тисячам українців.

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