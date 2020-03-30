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30 березня • оновлено в 16:08
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/ Життя столиці

Чи закрили Київ на в'їзд та виїзд: Кличко поставив крапку

7.4т
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В’їзди та виїзди з Києва через коронавірус COVID-19 не були закриті, їх просто почали контролювати.

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Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 30 березня, який транслювали на YouTube-каналі КМДА. Він спростував чутки, які поширилися мережею (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Сьогодні в’їзди та виїзди зі столиці не закриті, а контролюються. В’їзд до Києва легкового транспорту не обмежено. Із 17 березня діє обмеження для в’їзду автобусів міжміського та міжобласного сполучення. Усі обмеження, встановлені для міста Києва, синхронізовані з рішеннями Кабінету міністрів", – наголосив Кличко.

Кличко пояснив, чи закрили Київ на в'їзд та виїзд. Ілюстрація

Кличко пояснив, чи закрили Київ на в'їзд та виїзд. Ілюстрація

Він додав, що блокпости, на яких чергує поліція та представники "Муніципальної варти", на в’їздах у місто працюють уже тиждень. Термометрію ж роблять поки вибірково.

"Хочу підкреслити: якщо буде різкий стрибок вірусу – будуть ухвалені більш жорсткі обмеження. Інакше ми цю "заразу" не зупинимо!" – наголосив очільник Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Коронавірус Новини Києва та Київської області
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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