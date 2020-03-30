Чи закрили Київ на в'їзд та виїзд: Кличко поставив крапку

В’їзди та виїзди з Києва через коронавірус COVID-19 не були закриті, їх просто почали контролювати.

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Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 30 березня, який транслювали на YouTube-каналі КМДА. Він спростував чутки, які поширилися мережею (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Сьогодні в’їзди та виїзди зі столиці не закриті, а контролюються. В’їзд до Києва легкового транспорту не обмежено. Із 17 березня діє обмеження для в’їзду автобусів міжміського та міжобласного сполучення. Усі обмеження, встановлені для міста Києва, синхронізовані з рішеннями Кабінету міністрів", – наголосив Кличко.

Кличко пояснив, чи закрили Київ на в'їзд та виїзд. Ілюстрація

Він додав, що блокпости, на яких чергує поліція та представники "Муніципальної варти", на в’їздах у місто працюють уже тиждень. Термометрію ж роблять поки вибірково.

"Хочу підкреслити: якщо буде різкий стрибок вірусу – будуть ухвалені більш жорсткі обмеження. Інакше ми цю "заразу" не зупинимо!" – наголосив очільник Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У мережі з'явилась інформація, що у зв'язку з пандемією коронавірусу в'їзд і виїзд із Києва (крім приватного транспорту) буде заборонений до 24 квітня.

Але згодом з'ясувалося, що Київська міська державна адміністрація просто встановила правила в'їзду та виїзду з Києва, а про жодну заборону в'їзду до столиці мови не було.

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