Головна Новини
4 січня • оновлено в 05:00
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

"Були часи!" Архівне фото новорічної ялинки на лівому березі Дніпра розчулило киян

902
Читати матеріал російською

У мережі з'явилося архівне фото новорічної ялинки на лівому березі Києва у 1950-х роках.

Знімок опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook. Він назбирав понад тисячу лайків та близько сотні коментарів.

"Вулиця Будівельників, 1950-ті. Тоді і на лівому березі ставили новорічну ялинку", – йдеться в дописі.

Новорічна ялинка на лівому березі Києва

Новорічна ялинка на лівому березі Києва

Клуб корінного киянина

У коментарях кияни почали згадувати минуле та ділитися своїми думками.

Новини
"Ніби світ майбутнього!" Фото одного з перших універсамів Києва зворушило мережу

"Стара Дарниця з тих часів так і не змінилася...", "Є, що згадати. Ех, були часи...", "Це масив Соцмісто, згадую з ностальгією", "Так! Так, було! Такі були часи! Жах – це коли красиві ялинки і вбогі душею люди", – написали вони.

Коментарі користувачів щодо новорічної ялинки на лівому березі

Коментарі користувачів щодо новорічної ялинки на лівому березі

Скріншот

Коментарі користувачів щодо новорічної ялинки на лівому березі

Коментарі користувачів щодо новорічної ялинки на лівому березі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали вражаючі старі фото зимового Києва. На них зображено, як у 1970-х роках прибирали вулиці столиці України від снігу.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги