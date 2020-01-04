"Були часи!" Архівне фото новорічної ялинки на лівому березі Дніпра розчулило киян

У мережі з'явилося архівне фото новорічної ялинки на лівому березі Києва у 1950-х роках.
Знімок опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook. Він назбирав понад тисячу лайків та близько сотні коментарів.
"Вулиця Будівельників, 1950-ті. Тоді і на лівому березі ставили новорічну ялинку", – йдеться в дописі.
Новорічна ялинка на лівому березі Києва
Клуб корінного киянина
У коментарях кияни почали згадувати минуле та ділитися своїми думками.
"Стара Дарниця з тих часів так і не змінилася...", "Є, що згадати. Ех, були часи...", "Це масив Соцмісто, згадую з ностальгією", "Так! Так, було! Такі були часи! Жах – це коли красиві ялинки і вбогі душею люди", – написали вони.
Коментарі користувачів щодо новорічної ялинки на лівому березі
Скріншот
Коментарі користувачів щодо новорічної ялинки на лівому березі
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали вражаючі старі фото зимового Києва. На них зображено, як у 1970-х роках прибирали вулиці столиці України від снігу.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".