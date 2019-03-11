Боротьба з корупцією: від Києва чекають ефективної співпраці

У Києві підприємці і профспілки вимагають від столичної влади налагодити більш ефективну роботу, що базується на тристоронній співпраці.

Щоб цього досягти, необхідно затвердити спільний текст Територіальної угоди на 2019-2021 р., розповіли OBOZREVATEL представники громадськості.

Підписання угоди – не чиясь примха. У 2010 році вступив в силу закон "Про соціальний діалог в Україні", в якому чітко вказано, що проекти територіальних програм економічного і соціального розвитку, в тому числі формування бюджету, повинні узгоджуватися з роботодавцями та профспілками.

"Зокрема, повинні бути узгоджені питання зайнятості, зарплати, соціально-економічного розвитку, інфраструктури та ін. При цьому ми, суспільство, будемо робити висновки, чи задовольняє нас такий стан чи ні", – розповів нашим журналістам глава Київської міської ради профспілок Валентин Мельник.

Обговорення Територіальної угоди в КМДА Федерація роботодавців Києва

Втім, останніми роками соціального діалогу з владою не виходить, зазначив OBOZREVATEL глава ради об'єднання організацій роботодавців "Федерації роботодавців Києва" Андрій Антонюк. Він вважає, що з цієї причини ряд важливих рішень в місті приймаються з порушеннями.

Можна наводити безліч прикладів і найяскравіший – підвищення тарифів на проїзд в метрополітені, де частину грошей йде російському олігархові Павлу Фуксу.

"Від влади, яка є менеджером, найнятим платниками податків, ми намагаємося отримати інформацію – як використовуються гроші, які збирають з киян. Але в підсумку сьогодні будь-яких даних про те, що відбувалося в місті, наприклад, за 2018 рік, ми так і не отримали", – зазначив Антонюк.

На думку Валентина Мельника, у столичної влади особливе поняття про соціальний діалог.

"Вони розуміють його так: ми зустрілися, поговорили і все. Ні! Соціальний діалог – це коли нас почули. Це – результат. Але нічого цього не відбувається. Як були питання, які ми ставили роками (земля, зайнятість, податки, інфраструктура), так вони і залишаються; нічого не вирішується. Тому в суспільстві і створюється дисбаланс: влада декларує, ніби щось виконується, але люди не відчувають цього на собі ", – зазначив він.

Обговорення Територіального угоди в КМДА Федерація роботодавців Києва

Нещодавно відбулася робоча нарада керівників структурних підрозділів Департаменту фінансів КМДА і спільного представницького органу роботодавців і профспілок Києва. На ньому обговорювався текст Територіального угоди.

Таким чином діалог між владою і громадськістю триває, що з цього вийде – покаже час.

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