"Аж до +30!" Синоптик дала прогноз погоди на останній тиждень літа в Києві

У Києві погода у останній літній тиждень, з 26 серпня, буде сухою, температура сягне до +26…+28 градусів, а подекуди – і +28…+30, проте очікується поривчастий вітер.

Про це повідомила відомий український синоптик Наталія Діденко у своїй колонці для Оpinion. За її словами, у столиці 23 та 24 серпня, на День Державного Прапора України й День Незалежності, опадів не передбачається, буде сонячно та сухо.

Щоправда, додала вона, пориви північно-східного вітру можуть досягати 12-15 м/с. Температура повітря коливатиметься вночі в межах +12…+15 градусів, а вдень стовпчики термометрів підіймуться до +25…+28 градусів.

Синоптик дала прогноз погоди на останній тиждень літа в Києві 24 канал

"Наступного тижня погода в Києві суттєво не зміниться – без опадів, поривчастий вітер, максимальна температура повітря +26…+28 градусів, місцями +28…+30", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, осінь в Україні у 2019 році буде досить мінливою, після теплої погоди одразу ж прийдуть заморозки.

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