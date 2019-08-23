Аж 400 тонн! На Київщину привезли херсонські кавуни

У четвер, 22 серпня, на вантажному причалі філії "Переяславська" у місті Переяслав-Хмельницький (Київщина) розвантажили баржу із 400 тоннами кавунів з Херсонщини.

Як повідомили на сторінці компанії ТОВ СП "Нібулон" у Facebook, вона подолала шлях за чотири доби (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Після розвантаження кавуни доставлятимуть у супермаркети.

На Київщину привезли херсонські кавуни Facebook/ ТОВ СП "Нібулон"

Так, в минулому році в супермаркетах Києва подешевшали кавуни з восьми гривень до трьох за кілограм. Причиною стало те, що 26 серпня з Херсона до столиці прибула баржа з ягодами.

На Київщину привезли херсонські кавуни Facebook/ ТОВ СП "Нібулон"

У місті Переяслав-Хмельницький розвантажили баржу із 400 тоннами кавунів Facebook/ ТОВ СП "Нібулон"

Вона подолала шлях за чотири доби Facebook/ ТОВ СП "Нібулон"

На Київщину привезли херсонські кавуни Facebook/ ТОВ СП "Нібулон"

У місті Переяслав-Хмельницький розвантажили баржу із 400 тоннами кавунів Facebook/ ТОВ СП "Нібулон"

Вона подолала шлях за чотири доби Facebook/ ТОВ СП "Нібулон"

Дивіться відео за темою:

Як повідомляв OBOZREVATEL, виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун заявила, що кавуни корисні для спортсменів та людей, які займаються фізичною активністю.

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