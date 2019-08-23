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Аж 400 тонн! На Київщину привезли херсонські кавуни

1.7т Читати матеріал російською

У четвер, 22 серпня, на вантажному причалі філії "Переяславська" у місті Переяслав-Хмельницький (Київщина) розвантажили баржу із 400 тоннами кавунів з Херсонщини.

Як повідомили на сторінці компанії ТОВ СП "Нібулон" у Facebook, вона подолала шлях за чотири доби (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Після розвантаження кавуни доставлятимуть у супермаркети.

На Київщину привезли херсонські кавуни

На Київщину привезли херсонські кавуни

Facebook/ ТОВ СП "Нібулон"

Так, в минулому році в супермаркетах Києва подешевшали кавуни з восьми гривень до трьох за кілограм. Причиною стало те, що 26 серпня з Херсона до столиці прибула баржа з ягодами.

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На Київщину привезли херсонські кавуни

На Київщину привезли херсонські кавуни

Facebook/ ТОВ СП "Нібулон"

У місті Переяслав-Хмельницький розвантажили баржу із 400 тоннами кавунів

У місті Переяслав-Хмельницький розвантажили баржу із 400 тоннами кавунів

Facebook/ ТОВ СП "Нібулон"

Вона подолала шлях за чотири доби

Вона подолала шлях за чотири доби

Facebook/ ТОВ СП "Нібулон"

На Київщину привезли херсонські кавуни

На Київщину привезли херсонські кавуни

Facebook/ ТОВ СП "Нібулон"

У місті Переяслав-Хмельницький розвантажили баржу із 400 тоннами кавунів

У місті Переяслав-Хмельницький розвантажили баржу із 400 тоннами кавунів

Facebook/ ТОВ СП "Нібулон"

Вона подолала шлях за чотири доби

Вона подолала шлях за чотири доби

Facebook/ ТОВ СП "Нібулон"

Дивіться відео за темою:

Як повідомляв OBOZREVATEL, виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун заявила, що кавуни корисні для спортсменів та людей, які займаються фізичною активністю.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
кавуни
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
ЦЭ ПЭРЭМОГА!!!!
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