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29 лютого • оновлено в 04:12
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/ Життя столиці

Архівне фото повернення людей до Києва після німецької окупації зворушило мережу

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Мережу зворушило архівне фото, зроблене після історичної битви за Київ у 1943 році. На ньому видно, як до міста після вигнання німецький військ поверталися його жителі.

Знімок розмістили на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook. Він був зроблений у листопаді того року.

"Жителі м.Києва повертаються додому після вигнання німців з міста", – йдеться в пості.

Повернення людей до Києва після німецької окупації

Повернення людей до Києва після німецької окупації

Клуб корінного киянина

Користувачі мережі почали активно і розчулено коментувати фото.

"Згадую матусю... Як їм було непросто у цей час! Як вони все це пережили?!", "На такому візку тато з сестрами селами ходили та речі на продукти міняли під час окупації Києва", "А наступного дня був сніг", "У мене бабуся з маленькою мамою моєю (на той час їй було кілька років) поверталися теж. Вони жили на вул. Володимирській тоді. Під час окупації жили у селі в прабабусі у Київській області", "Багато хто повертався з навколишніх сіл, від родичів, тому що в селах було легше вижити у той час", "Мої прабабуся, бабуся, тітка і мама пережили окупацію у Києві. Мама в усіх анкетах потім вказувала, що перебувала на окупованій території. У 1941 їй було чотири роки", – написали вони.

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилися вражаючі архівні фото з київського військового госпіталю часів Першої світової війни (1914 – 1918 рік). Вони розчулили користувачів, які почали активно коментувати пост.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Комментарии на сайте не модерированы
Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
а кто Киев освободил-то?..Малодушные авторы статьи стыдливо молчат об этом.
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