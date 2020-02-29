Мережу зворушило архівне фото, зроблене після історичної битви за Київ у 1943 році. На ньому видно, як до міста після вигнання німецький військ поверталися його жителі.

Знімок розмістили на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook. Він був зроблений у листопаді того року.

"Жителі м.Києва повертаються додому після вигнання німців з міста", – йдеться в пості.

Повернення людей до Києва після німецької окупації Клуб корінного киянина

Користувачі мережі почали активно і розчулено коментувати фото.

"Згадую матусю... Як їм було непросто у цей час! Як вони все це пережили?!", "На такому візку тато з сестрами селами ходили та речі на продукти міняли під час окупації Києва", "А наступного дня був сніг", "У мене бабуся з маленькою мамою моєю (на той час їй було кілька років) поверталися теж. Вони жили на вул. Володимирській тоді. Під час окупації жили у селі в прабабусі у Київській області", "Багато хто повертався з навколишніх сіл, від родичів, тому що в селах було легше вижити у той час", "Мої прабабуся, бабуся, тітка і мама пережили окупацію у Києві. Мама в усіх анкетах потім вказувала, що перебувала на окупованій території. У 1941 їй було чотири роки", – написали вони.

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилися вражаючі архівні фото з київського військового госпіталю часів Першої світової війни (1914 – 1918 рік). Вони розчулили користувачів, які почали активно коментувати пост.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!