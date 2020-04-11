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11 квітня • оновлено в 17:56
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Архієпископ УПЦ МП, який закликав ігнорувати карантин, потрапив до лікарні з коронавірусом

31.1т
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Архієпископ, намісник Свято-Троїцького Іонинського монастиря у Києві (підпорядковується УПЦ МП) Іона (Черепанов), який закликав ігнорувати карантин, потрапив до Олександрівської клінічної лікарні з коронавірусом COVID-19.

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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Священнослужитель ще 9 квітня повідомив, що у нього виявили це захворювання.

"Друзі, вибачте за довге мовчання! Вчора (10 квітня. – Ред.) ліг в Олександрівську лікарню, стан стабільний, не краще, але й не гірше. Температурю. Прошу молитися за мене!" – зазначив архієпископ.

Архієпископ УПЦ МП, який закликав ігнорувати карантин, потрапив до лікарні з коронавірусом. Ілюстрація

Архієпископ УПЦ МП, який закликав ігнорувати карантин, потрапив до лікарні з коронавірусом. Ілюстрація

Він додав, що "сподівався провести 11 квітня зовсім інакше", адже 25 років тому, у Лазареву суботу, його висвятили у сан диякона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Теми
Карантин в Україні Коронавірус Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Пригара Сергей
Пригара Сергей
Попри бадьорі повідомлення про реформування церкви, МП продовжує активну діяльність і м'яко кажучи не зовсім лояльний до українського суверенітету. Його активність в Києві, Запоріжжі, Одесі та інших містах не сповна легальна, погано впливає на просвічений електорат і призводить до одностайної підтримки промосковських діячів. Зокрема це стосується Януковича і Зеленського.
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Ха ха ха)))это называется либо карма либо Бог наказал)))))))))))
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
Дуракам закон не писан
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Кияни Життя столиці

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