Архієпископ, намісник Свято-Троїцького Іонинського монастиря у Києві (підпорядковується УПЦ МП) Іона (Черепанов), який закликав ігнорувати карантин, потрапив до Олександрівської клінічної лікарні з коронавірусом COVID-19.
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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Священнослужитель ще 9 квітня повідомив, що у нього виявили це захворювання.
"Друзі, вибачте за довге мовчання! Вчора (10 квітня. – Ред.) ліг в Олександрівську лікарню, стан стабільний, не краще, але й не гірше. Температурю. Прошу молитися за мене!" – зазначив архієпископ.
Архієпископ УПЦ МП, який закликав ігнорувати карантин, потрапив до лікарні з коронавірусом. Ілюстрація
Він додав, що "сподівався провести 11 квітня зовсім інакше", адже 25 років тому, у Лазареву суботу, його висвятили у сан диякона.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Свято-Троїцький Іонинський монастир у Києві (підпорядковується УПЦ МП) закрився на карантин, а у його намісника архієпископа Іони (Черепанова) виявили коронавірус COVID-19.
З'ясувалося, що у Свято-Троїцькому Іонинському монастирі у Києві раніше закликали ігнорувати карантин.
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