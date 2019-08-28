Апетити зростають: забудовники почали нову атаку на Київ

Будь-яка "вільна" земельна ділянка у Києві стає об'єктом пильної уваги забудовників. При цьому їх не особливо хвилюють проблеми міської інфраструктури і, відповідно, якість життя киян. Як то кажуть – нічого особистого, чисто бізнес.

Новим яблуком розбрату кияни називають будівництво навколо станції метро "Харківська" у Дарницькому районі. Люди впевнені, що щільна забудова даного транспортного вузла призведе до великих проблем. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Які ризики?

Побоювання жителів цілком зрозумілі. На сьогоднішній день будівництво ведеться на трьох ділянках в безпосередній близькості охоронної зони станції метро. Джерела OBOZREVATEL стверджують, що дане будівництво становить загрозу для станції.

Крім того, дана забудова вже зараз дає серйозне додаткове навантаження на транспортний вузол: пр. Бажана – вул. Ревуцького.

Проспект Бажана. Зліва ст. метро "Харківська"

Так, з парного боку проспекту Бажана на невеликій території туляться десятки міжміських маршруток. Деякі водії навіть здійснюють посадку пасажирів на з'їздах з естакади, що нерідко провокує затори. Це сталося "завдяки" будівництву по сусідству.

Маршрутки паркуються на транспортній розв'язці

Будівництво біля ст. метро "Харківська". Біля будівельного паркану стоять маршрутки, праворуч пр. Бажана (об'єкт №1)

Замовник будівництва - ТОВ "Сан Іннотех", директор Грабовляк В. В. Площа ділянки 0,67 га (об'єкт №1). Роботи здійснюються по спорудженню 3-поверхової будівлі торгівлі.

Дві інші ділянки, на яких здійснюються будівельні роботи, також розташовані в межах розв'язки: одна з боку озера Лебедине (об'єкт №2), інша з боку озера Вирлиця (об'єкт №3).

Будівництво з боку о. Лебедине (об'єкт №2). Земельна ділянка перебуває у користуванні ТОВ "Буд-Інвест Маркет"

Будівництво з боку о. Лебедине (об'єкт №2)

Будівництво з боку о. Вирлиця (об'єкт №3)

Будівництво з боку о. Вирлиця (об'єкт №3)

Замовник – ТОВ "Магістраль-Буд ЛТД". Директор – Чітах Ю. В. Площа - 0,78 га. Будується об'єкт торгівлі висотою два поверхи (об'єкт №3). Завершення будівництва заплановано на грудень цього року.

Злісні порушники?

За даними ЗМІ, на згаданих ділянках раніше планувалося створити транспортний пересадочний вузол для автомобілістів (наприклад, багаторівневу парковку). Але, схоже, про це доведеться забути.

Як стало відомо, в 2009 році ділянки біля м. "Харківська" були передані командою мера Леоніда Черновецького в оренду. Звернемо увагу, що будівельні роботи почалися через дев'ять років після передачі в оренду. Це є порушенням законодавства. У Цивільному кодексі України чітко зазначено, що право користування земельною ділянкою під забудову припиняється, якщо ділянка не забудовується протягом трьох років поспіль.

Цивільний кодекс України

PS: Чому ділянки весь цей час не забудовувалися? У нашому випадку земля "відстоялася", громадський резонанс до землевідведення за каденції Черновецького вщух. А зараз ділки, схоже, вирішили відкритися.

Про те, хто стоїть за черговою темною забудовою транспортного вузла – читайте в нашому найближчому розслідуванні.

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