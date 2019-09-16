Андріївський узвіз відсвяткував День народження

Вже другий рік поспіль на початку вересня найгарніша вулиця Києва – Андріївський узвіз – святкує свій День народження!

"Андріївський узвіз – надзвичайно динамічний простір, де стикаються відчуття абсолютної свободи та об'єктивної реальності тенденції світового мистецтва і, звісно, індивідуальність кожного. Започаткувати проведення щорічного фестивалю, приуроченого святкуванню Дня народження Андріївського узвозу, та перетворити найважливішу вулицю-символ Києва в дивовижний і казковий театр під відкритим небом вирішили організатори – ГО "Андріївський узвіз" – ще декілька років тому. В наших планах щороку збільшувати кількість учасників. Минулого року були лише київські актори, цього – до нас долучилися одеські клоуни та міми, в наступних роках ми плануємо запрошувати закордонних митців та створити справжнє свято мистецтв не лише для киян, а й для іноземних гостей нашого чудового міста," - розповіла головний організатор Тетяна Митрофанова.

На вікенд Андріївський перетворився на платформу креативної свободи з найбільшою сценою – 7000 м2 (700 метрів довжиною та 10 метрів у ширину) та наймасштабніше сімейне свято. Фестиваль вуличних мистецтв поєднав циркове, театральне, музичне та візуальне мистецтва. Усі гості стали співучасниками і творцями свята!

Родзинкою Дня народження став традиційний виступ оркестру із 47 музикантів Київського національного академічного театру оперети на балконі Андріївської церкви у промінях призахідного сонця.

"Андріївський узвіз – унікальне місце. Це вулиця-музей, наповнена музикантами, художниками, мистецтвом загалом. Минулого року Національна оперета привітала Андріївський узвіз з Днем народження живим виступом на балконі Андріївської церкви. Цьогоріч готуємо ще більш неймовірний подарунок. Повірте, ми вміємо вражати," - поділився Богдан Струтинський, генеральний директор-художній керівник театру, народний артист України.

У фестивалі взяли участь понад 500 артистів із Києва та Одеси, більшість з них є лауреатами міжнародних конкурсів, постійно дають вистави закордоном. Також в програмі були ексклюзивні номери, створені саме до Дня народження Андріївського узвозу. Захід підтримала Київська міська державна адміністрація:

"Андріївський узвіз – є не просто вулицею в самому серці столиці. Він є одним із символів Києва, його величної історії і культурних надбань. Андріївський узвіз сотні років залишається культурним осередком митців, частиною Києва, що оспівана в художній літературі. Саме це свято сьогодні гуртує навколо себе найкращих представників сучасного мистецтва, подібно до Андріївської церкви сотні років тому," - поділилась враженням Діана Попова, директорка Департаменту культури КМДА.

На Фестивалі кожен відвідувач зміг знайти розвагу для себе: тут і виступи вуличних акторів, літературні читання, дитячи зони із різноманітними розвагами, вистави від київських театрів, інтерактивні перфоманси із найкращими клоунами, покази мод, 5 парадів, у тому числі із венеціанських масок, квести, авторські екскурсії, танці та мастер-класи.

"Цього року ми вирішили зробити подарунок нашій улюбленій вулиці – мапінг на Андріївській церкві. Програма Фестивалю настільки велика, що ми продовжили наше свято на два дні. Також ми не обмежуємося лише Андріївським узвозом. Активності проходять на сусідніх вулицях та паркових територіях, навіть, під Аркою Дружби народів," - розповіла Надія Руденко, продюсер свята.

До організації свята долучилися не лише професійні актори, а й волонтери:

"Вік наших акторів дуже різноманітний: наприклад, наймолодшому учаснику лише 8 років. В організації свята нам допомагали волонтери із Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв та Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, були кияни, які забажали долучитися до свята та стати волонтерами," - зазначила режисерка Фестивалю Яся Гармаш.

Свято відкрили дитячий Ансамбль "Зернятко", що виступив на сходинках Андріївської церкви з піснею "З днем народження, Андріївський" та неймовірна музична екскурсія Андріївським узвозом від хорової Капела ім. Л.Ревуцького: 9-ть пісень у виконанні 35 красенів-чоловіків, котрі по-справжньому оживили вулицю.

Гості Фестивалю насолодилися грою на незвичних музичних інструментах, таких як ханг, виступом Сергія Верзіна – наймолодшого музиканта свята, кращого перкусіоніста, скоштували "приготування музики" від ALEX AINE (Олександра Семенченко), потанцювали під незвичайний синтез етно та року від гурту "ЯРРА", співали разом із учасниками Super школи – дітьми, що брали участь у талант-шоу "Голос Діти".

Впродовж двох днів розважали Комік-бенд "Plastilin" із твістінгом і шоу мильних бульбашок; Олег Савченко разом з Корпорацією клоунів ORANGE MOOD та theater BUFFON із Одеси представили театральний пленер та інтенсив "ZeLeNaЯ bohema", який переріс у флеш-моб, а також презентували такі перфоменси: карнавал "HAPPY", спектакль-застілля "СВАДБА" та вуличну виставу "ПОЛЕТЕЛИ ДОТРОНЕМСЯ ДО ЛУНЫ". Київський академічний театр Українського фольклору "Берегиня" представив прем’єру спектаклю про життя козаків та провів інтерактивну виставу "Наддніпрянське весілля". Разом із Moana Hula Studio гості насолоджувалися гавайськими танцями, а справжня іспанська свято-феєрія – El Сentro Ucraniano-Español "Escuela flamenca" - створили палку атмосферу танцями фламенко та співом під гітару з кастаньєтами.

Вистава "У Києві, на Подолі.., або Гдє Ві сохнітє бєльйо?" від Театру української традиції "Дзеркало", безкоштовні екскурсії в Київський академічний театр "КОЛЕСО", Студія естрадно-духової музики "Сувенір" (50 дітей) із музичною ходою від Арки Дружби Народів до кінця Андріївського узвозу створили святковий настрій.

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