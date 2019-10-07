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7 жовтня • оновлено в 18:02
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/ Блоги - Життя столиці

Олександр Ткаченко
Олександр Ткаченко
Телепродюсер, журналіст Всі статті автора

Київ знаходиться за крок до велик змін

5.9т

Провели публічний діалог щодо законопроекту № 2143-3 “Про столицю України – місто-герой Київ”.

Приємно, що в обговоренні взяли участь не тільки народні депутати, депутати Київради, представники бізнесу та урбаністи, але і багато рядових киян, які зацікавлені у розвитку рідного міста.

Київ знаходиться за крок до велик змін

Facebook Олександра Ткаченка

Київ знаходиться за крок до велик змін

Facebook Олександра Ткаченка

Київ знаходиться за крок до велик змін

Facebook Олександра Ткаченка

Новини
Розпочали перезавантаження Києва: ВР ухвалила в першому читанні Закон про столицю!

Саме так має виглядати правильний діалог між владою і громадянами – спокійний, конструктивний, щоб кожна сторона мала можливість висловитися і бути почутою. Тільки таким шляхом можна реалізувати принципи, що лягли в основу нового Закону про Київ – це прозора робота органів місцевої влади, широкі самоврядні повноваження столичної громади та створення ефективних механізми стратегічного розвитку міста.

Переконаний, що зараз Київ знаходиться за крок до велик змін і new urban agenda (“нового порядку денного”). Виходячи з вимог міжнародного пакету Habitat III та Європейської хартії самоуправління, у систему управління Києвом будуть закладені чіткі пріоритети, а головний – інтереси киян.

Такі обговорення надалі будуть відбуватися в районах міста.

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Автор
Олександр Ткаченко Олександр Ткаченко
Місце
Україна Київ
Джерело
Джерело: Facebook Олександра Ткаченка
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Marin Ella
Marin Ella
да пошёл ты, гниль зеленая!
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ломик сергей
ломик сергей
ткаченко,не трать свое красноречиЁ,ты Киеву не нужен
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Учитывая процесс декоммунизации в Украине,словосочетание *город-герой Киев * необходимо отменить!
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