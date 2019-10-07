Провели публічний діалог щодо законопроекту № 2143-3 “Про столицю України – місто-герой Київ”.

Приємно, що в обговоренні взяли участь не тільки народні депутати, депутати Київради, представники бізнесу та урбаністи, але і багато рядових киян, які зацікавлені у розвитку рідного міста.

Facebook Олександра Ткаченка

Facebook Олександра Ткаченка

Facebook Олександра Ткаченка

Саме так має виглядати правильний діалог між владою і громадянами – спокійний, конструктивний, щоб кожна сторона мала можливість висловитися і бути почутою. Тільки таким шляхом можна реалізувати принципи, що лягли в основу нового Закону про Київ – це прозора робота органів місцевої влади, широкі самоврядні повноваження столичної громади та створення ефективних механізми стратегічного розвитку міста.

Переконаний, що зараз Київ знаходиться за крок до велик змін і new urban agenda (“нового порядку денного”). Виходячи з вимог міжнародного пакету Habitat III та Європейської хартії самоуправління, у систему управління Києвом будуть закладені чіткі пріоритети, а головний – інтереси киян.

Такі обговорення надалі будуть відбуватися в районах міста.

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