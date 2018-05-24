Крив матом і крутив дулі: у Києві спіймали автохама на Bentley

У Києві порушник ПДР на елітному автомобілі Bentley припаркувався на двох пішохідних переходах одночасно.

На зауваження поліції він відповідав лайкою, а журналістам почав показувати непристойні жести, передає "ТСН"(щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Чоловік примудрився стати зразу на двох пішохідних переходах. Поліція попросила його переставити авто, а він почав їх ображати. Коли помітив, що його на телефон знімають журналісти, спочатку спробував на них наїхати, а потім показав непристойний жест і почав нецензурно лаятися", - пояснили в ЗМІ.

"ТСН"

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"ТСН"

Поліцейська, яка спілкувалася з автохамом, сказала, що він відмовився називати поліції свої дані.

"Грубо поводився, некоректно спілкувався з співробітниками поліції, не захотів називати свої дані. Йому за це загрожує адміністративний штраф в 255 гривень", - розповіла патрульна Ярослава Трушина.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві стався інцидент із водієм іномарки, який грубо порушив правила дорожнього руху і погрожував людині фізичною розправою.