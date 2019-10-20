"Краще померти": призначений Зеленським глава Київської ОДА подав у відставку

Михайло Бно-Айріян подав у відставку з посади голови Київської обласної держадміністрації.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook. Причину такого рішення не назвав, однак натякнув на неї, процитувавши слова з твору "Сад Гетсиманський".

"Ліпше умерти раз, умерти гордо, з незламаною душею, аніж повзати на колінах і вмерти двічі - морально й фізично. Але в першім варіанті ще є шанс взагалі не вмерти", - написав він.

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