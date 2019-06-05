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Копи вбили 5-річного хлопчика під Києвом: к мережі з'явилися фото фатального місця

1.8тЧитати матеріал російською

Біля будинку з5-річного Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому, який загинув від кулі поліцейського, постійно чергує "швидка". Батьки у шоці і їм надають допомогу.

Журналісти "Громадське ТБ" побували на місці, де сталася трагедія. На даний момент всі попередні слідчі дії закінчилися. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Сусіди кажуть, що бачили хлопців під час гри і навіть говорили з ними за кілька хвилин до того, що сталося. А потім почувся хлопок і крик старшого брата Кирила.

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Сусіди показали місце під парканом, де лежала дитина після поранення.

Місце, де поранили дитину

Місце, де поранили дитину

Скріншот з відео

Його дядько Микола Васильченко каже, що ніхто не зрозумів, що це була куля: думали, що хлопчик впав і вдарився головою.

У сюжеті також показали будинок поліцейського Володимира Петрівця, біля якого копи і влаштували небезпечні ігри. Будівля знаходиться у 100 метрах від місця, де гралися діти.

Будинок і двір поліцейського, де влаштували стрільбище

Будинок і двір поліцейського, де влаштували стрільбище

Скріншот з відео

Будинок і двір поліцейського, де влаштували стрільбище

Будинок і двір поліцейського, де влаштували стрільбище

Скріншот з відео

Там же до сих пір можна помітити "ціль", в яку стріляли правоохоронці.

"Ціль", в яку стріляли копи

"Ціль", в яку стріляли копи

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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УкраїнаКиїв
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