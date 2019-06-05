Копи вбили 5-річного хлопчика під Києвом: к мережі з'явилися фото фатального місця

Біля будинку з5-річного Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому, який загинув від кулі поліцейського, постійно чергує "швидка". Батьки у шоці і їм надають допомогу.
Журналісти "Громадське ТБ" побували на місці, де сталася трагедія. На даний момент всі попередні слідчі дії закінчилися. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Сусіди кажуть, що бачили хлопців під час гри і навіть говорили з ними за кілька хвилин до того, що сталося. А потім почувся хлопок і крик старшого брата Кирила.
Сусіди показали місце під парканом, де лежала дитина після поранення.
Місце, де поранили дитину
Скріншот з відео
Його дядько Микола Васильченко каже, що ніхто не зрозумів, що це була куля: думали, що хлопчик впав і вдарився головою.
У сюжеті також показали будинок поліцейського Володимира Петрівця, біля якого копи і влаштували небезпечні ігри. Будівля знаходиться у 100 метрах від місця, де гралися діти.
Будинок і двір поліцейського, де влаштували стрільбище
Скріншот з відео
Будинок і двір поліцейського, де влаштували стрільбище
Скріншот з відео
Там же до сих пір можна помітити "ціль", в яку стріляли правоохоронці.
"Ціль", в яку стріляли копи
Скріншот з відео
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5-річний Кирило отримав поранення в голову під час прогулянки біля свого будинку в Переяслав-Хмельницькому 31 травня. Хлопчик помер 3 червня в лікарні, не приходячи до тями.
Поліцейські, як з'ясувалося, були п'яними і просто "розважалися", стріляючи по банках.
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що поліцейські, які вбили дитину, будуть покарані за всією суворістю закону і справу не вдасться "зам'яти".
4 червня суд заарештував двох поліцейських, підозрюваних у вбивстві дитини, Володимира Петровця й Івана Приходька. Однак вони свою провину заперечували.
Також Князєв звільнив главу Нацполіції Київської області Дмитра Ценова, який попросив відправити його в зону ООС на Донбас.
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