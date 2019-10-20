Озвучена причина раптового звільнення голови Київської ОДА

Голова Київської обласної держадміністрації Михайло Бно-Айріян подав у відставку через постійні інформаційні атаки в свою сторону.

Це стверджує колишній народний депутат Сергій Лещенко. За його словами, Бно-Айріян "нарвався" на бізнесмена Ігоря Коломойського.

"Коломойський переміг Разумкова. Михайло Бно-Айріян подав у відставку за власним бажанням. Цьому передувала масована інформаційна кампанія, яку вела група Коломойського проти губернатора, який був ставлеником спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова", - написав він.

"Ціна питання - потоки і земля в Київській області, яка є найдорожчою в Україні", - заявив Лещенко.

Володимир Зеленський і Михайло Бно-Айріян president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній співробітник "Укренерго" Михайло Бно-Айріян був призначений головою Київської ОДА 10 липня. Посвідчення глави ОДА йому особисто вручив президент Володимир Зеленський.

Відомо, що Бно-Айріян навчався в одній групі в Інституті міжнародних відносин з главою партії "Слуга Народу" Дмитром Разумковим.

Раніше він працював в посольстві України в Росії, потім повернувся в Україну і став радником міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка, який працював в уряді Азарова.

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