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Михайло Бродський
Михайло Бродський
Голова редради "Обозревателя"Всі статті автора

Коллапс в Киеве еще будет. Ждите и молчите

8.5тЧитати новину російською

Есть такой деятель, экс-министр по вопросам ЖКХ, Алексей Кучеренко. Он построил ТЦ "Гулливер" и продал. Сегодня он умничает про потоп в центре Киева. Думаю, ему и пробки не нравятся.

Такие, как он и виноваты, они убили наш город. Все коммуникации строились под другие потоки людей и машин. Они нарушили все правила. Они имели деньги и власть, чтобы пробить себе все разрешения, а теперь коллапс.

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Нет, коллапс ещё будет. Ждите и молчите. Хавайте дальше.

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Автор
Михайло БродськийМихайло Бродський
Особа
Олексій Кучеренко
Місце
УкраїнаКиїв

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