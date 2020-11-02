Кличко висловився про запровадження суворого карантину в Києві
Введення карантину в Києві буде крайнім заходом
Обмеження вже зменшили надходження до бюджету міста
Кличко звернувся до киян із закликом дотримуватися карантинних правил
Влада Києва намагається втримати ситуацію, щоб не вдаватися до суворого карантину.
Як повідомив на онлайн-брифінгу мер столиці Віталій Кличко, ситуація у місті справді складна (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Ви бачите, скільки хворих щодня, і все більше людей потребують госпіталізації. І така ситуація сьогодні в багатьох країнах Європи. Так званий локдаун уже запровадили Польща, Франція, Німеччина. В Іспанії в низці регіонів – теж суворий карантин. Готується до локдауну і Британія. Київ сьогодні всіма силами намагається втримати ситуацію, щоб не вдаватися до жорсткого карантину", – підкреслив він.
При цьому Кличко зазначив, що виходячи з того, як буде розвиватись ситуація, міська влада буде змушена виконувати рішення уряду, якщо той ухвалить рішення про суворі заходи.
"Підкреслю: запровадження карантину в столиці буде вже крайнім заходом. Це принципова позиція міської влади. Бо ми, з одного боку, робимо все, щоб захистити здоров'я і життя людей. З іншого – розуміємо, що люди повинні працювати, бізнес має розвиватися, діти – ходити в школу та садочки. Ми повинні втримати економіку міста, яка вже й так постраждала від кризи", – додав мер.
Він повідомив, що запровадження обмежень зменшило надходження до бюджету міста. Так, за оцінками економістів КМДА, бюджет столиці до кінця року недоотримає близько 5 мільярдів гривень. Із них більша частина – 3 мільярди гривень – це ПДФО.
"І я також хотів би звернутися до керівників установ і підприємств: співробітникам, які можуть працювати дистанційно, дайте таку можливість. Звернутися до киян: користуйтеся громадським транспортом тільки в разі реальної потреби – коли їдете на роботу, навчання чи в справах. Не йдіть у місця великого скупчення людей. Дотримуйтеся соціальної дистанції та носіть маски", – закликав Кличко.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на ранок 2 листопада зафіксували 38 745 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили у 507 жителів столиці.