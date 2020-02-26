Бетоном уже залили: Кличко розповів, коли відремонтують шляхопроводи на Богатирській

До кінця травня "Київавтодор" планує повністю завершити ремонти шляхопроводів на перетині вулиці Богатирської та Оболонського проспекту та на перетині вулиці Богатирської з проспектом Степана Бандери.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав мер столиці Віталій Кличко. Також він опублікував відео про те, як триває ремонт цих об’єктів. Він розповів, що, за словами експертів, ремонт шляхопроводів розпочали дуже вчасно, бо під час обстеження об’єктів виявили, що опори мостів були в аварійному стані.

"Днями на обох шляхопроводах здійснили бетонування міжбалкових стиків. Також триває процес армування та заливки бетоном нових основних плит. Це важлива операція, після якої можна розпочинати облаштування нового асфальнобетонного покриття автомобільних смуг в напрямку станції метро "Почайна". Як тільки ними відкриють рух, розпочнуть ремонт другої частини на обох шляхопроводах. Паралельно на цих об’єктах триває заміна бордюрних каменів і всіх комунікацій. Встановлюють і нове вуличне освітлення", – написав мер Києва.

Він також зазначив, що зважаючи на теплу погоду, фахівці "Киїавтодору" раніше, ніж планувалося розпочали ремонт ще на кількох вулицях та транспортних розвязках.

"Цьогорічна зима подарувала нам можливість розпочати дорожній сезон набагато раніше, ніж планували. Так на проспекті Степана Бандери розпочали облаштування нових тротуарів та велодоріжок. Також тривають роботи на вулиці Довбуша та на Броварському проспекті. Працюють фахівці "Київавтодора" і на Борщагівському шляхопроводі. Розпочали середні ремонти на вулицях Тростянецькій, Бикова, Ушакова", – підкреслив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кличко перевірив, як тривають роботи з реконструкції Шліхтерівського каналізаційного колектора, що обслуговує житлові масиви лівого берега столиці.

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