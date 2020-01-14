Мер Києва Віталій Кличко спростував чутки про те, що мав операцію на вусі, про що раніше повідомляли місцеві ЗМІ.

Він зазначив, що до лікаря дійсно звертався, однак нічого "екстраординарного" мерові не робили.

"Не думав, що звернення до лікаря може викликати таку хвилю легенд. Так, у лікарні я був. Так, зробили деякі маніпуляції. Нічого екстраординарного. З робочого ритму не випадав. І зараз на роботі", – написав Кличко на своїй сторінці у Facebook, додавши відповідні фото.

Кличко розповів правду про "резонансну операцію на вусі" Facebook \ Віталій Кличко

Мер додав, що нині проводить нараду щодо ліквідації пошкоджень на тепломагістралі на вулиці Антоновича, внаслідок чого 13 січня окропом затопило торгівельний центр Ocean Plaza. За його словами, рух транспорту планується відновити на цій території до завтрашнього вечора.

"Так що, здоров’я всім! І психічного зокрема!", – додав мер.

Нагадаємо, що 13 січня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що столичний мер Віталій Кличко в терміновому порядку повернувся зі Сполучених штатів Америки у Київ. Причиною цього нібито стала температура тіла мера під 40 градусів. Повідомлялося, що Кличко прямо з літака звернувся до отоларинголога з сильним болем у вусі і йому начебто зробили операцію.

Пізніше прессекретарка мера Оксана Зінов'єва заперечила цю інформацію.

Кличко розповів правду про "резонансну операцію на вусі" Facebook \ Віталій Кличко

Як писав OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко виступив із публічним звітом про результати своєї роботи за 2019 рік. Він розповів про міжнародні візити до Швейцарії на Давоський форум, у штаб-квартиру ЮНЕСКО у Парижі, а також у США.

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