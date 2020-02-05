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7 лютого • оновлено в 09:07
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Кличко розповів, коли завершиться будівництво розв'язки на Богатирській

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До кінця цього року влада у Києві планує побудувати розв'язку на вулиці Богатирській та з'єднати її з Великою окружною.

Про це заявив мер міста Віталій Кличко під час перевірки робіт на вулиці Богатирській. Він зазначив, що вже в квітні цього року відкриють рух під шляхопроводом, що зводять. А також розпочнуть роботи з будівництва нової ділянки Великої окружної.

"Я поставив завдання в стислі терміни побудувати нову частину дороги від вулиці Сім'ї Кульженків до вулиці Богатирської. Це трохи більше одного кілометра. Бо ми продовжуємо будівництво Великої окружної дороги навколо столиці. І наше головне завдання – зменшити транспортне навантаження на центральні вулиці міста. Щоб транзитні авто не їхали центральними магістралями столиці", – наголосив Кличко.

Кличко розповів, коли завершиться будівництво розв'язки на Богатирській

kiev.klichko.org

На вулиці Богатирській вже спорудили основну конструкцію мосту над дорогою, розширили проїжджу частину під заїзди та з’їзди з мосту. Також влаштовано асфальтобетонне покриття основного проїзду – "Вишгород-Київ".

Кличко розповів, коли завершиться будівництво розв'язки на Богатирській

kiev.klichko.org

Кличко розповів, коли завершиться будівництво розв'язки на Богатирській

kiev.klichko.org

Кличко розповів, коли завершиться будівництво розв'язки на Богатирській

kiev.klichko.org

Роботи, що можливі за технологією, тривають і в зимовий період. Також частково виконані роботи з будівництва шляхопроводу через залізницю – будівельники фактично змонтували каркас об’єкту. Частково влаштували насип земляного полотна від вулиці Сім’ї Кульженків, а також тунельну частину підземного пішохідного переходу.

Кличко розповів, коли завершиться будівництво розв'язки на Богатирській

kiev.klichko.org

Кличко розповів, коли завершиться будівництво розв'язки на Богатирській

kiev.klichko.org

"Планам з будівництва цієї ділянки – вже майже 20 років. Втім, реалізацію цього проекту розпочали саме ми. Після завершення всього обсягу робіт буде створений ще один шлях для об’їзду столиці і ми значно розвантажимо місто від транзитного транспорту, що сьогодні прямує через Київ центральними вулицями. Бо всі розуміють, що Київ – велике транзитне місто. Тому, разом з ремонтом магістралей в самому місті, ми маємо дбати й про транспортні розв’язки навколо столиці", – наголосив мер столиці.

Кличко розповів, коли завершиться будівництво розв'язки на Богатирській

kiev.klichko.org

Кличко також нагадав, що до кінця цього року планують відкрити автомобільний рух Подільсько-Воскресенським мостовим переходом. Це також має поліпшити ситуацію на автошляхах столиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кличко розповів, що будівельники встановили перші балки для майбутньої частини Подільсько-Воскресенського мостового переходу над Русанівським озером.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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