Кличко розповів, коли завершиться будівництво розв'язки на Богатирській

До кінця цього року влада у Києві планує побудувати розв'язку на вулиці Богатирській та з'єднати її з Великою окружною.

Про це заявив мер міста Віталій Кличко під час перевірки робіт на вулиці Богатирській. Він зазначив, що вже в квітні цього року відкриють рух під шляхопроводом, що зводять. А також розпочнуть роботи з будівництва нової ділянки Великої окружної.

"Я поставив завдання в стислі терміни побудувати нову частину дороги від вулиці Сім'ї Кульженків до вулиці Богатирської. Це трохи більше одного кілометра. Бо ми продовжуємо будівництво Великої окружної дороги навколо столиці. І наше головне завдання – зменшити транспортне навантаження на центральні вулиці міста. Щоб транзитні авто не їхали центральними магістралями столиці", – наголосив Кличко.

kiev.klichko.org

На вулиці Богатирській вже спорудили основну конструкцію мосту над дорогою, розширили проїжджу частину під заїзди та з’їзди з мосту. Також влаштовано асфальтобетонне покриття основного проїзду – "Вишгород-Київ".

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

Роботи, що можливі за технологією, тривають і в зимовий період. Також частково виконані роботи з будівництва шляхопроводу через залізницю – будівельники фактично змонтували каркас об’єкту. Частково влаштували насип земляного полотна від вулиці Сім’ї Кульженків, а також тунельну частину підземного пішохідного переходу.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

"Планам з будівництва цієї ділянки – вже майже 20 років. Втім, реалізацію цього проекту розпочали саме ми. Після завершення всього обсягу робіт буде створений ще один шлях для об’їзду столиці і ми значно розвантажимо місто від транзитного транспорту, що сьогодні прямує через Київ центральними вулицями. Бо всі розуміють, що Київ – велике транзитне місто. Тому, разом з ремонтом магістралей в самому місті, ми маємо дбати й про транспортні розв’язки навколо столиці", – наголосив мер столиці.

kiev.klichko.org

Кличко також нагадав, що до кінця цього року планують відкрити автомобільний рух Подільсько-Воскресенським мостовим переходом. Це також має поліпшити ситуацію на автошляхах столиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кличко розповів, що будівельники встановили перші балки для майбутньої частини Подільсько-Воскресенського мостового переходу над Русанівським озером.

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