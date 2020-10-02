Кличко разом із послом Німеччини відкрив Мюнхенський парк у Києві

Київський міський голова Віталій Кличко разом із Надзвичайним і Повноважним Послом Німеччини Анкою Фельдгузен урочисто відкрили в столиці України оновлений сквер. Тепер він має назву міста-побратима Києва – Мюнхена.

Сквер розташований на розі вулиць Дегтярівської та Зоологічної. Кличко зауважив, що Київ, як і Мюнхен, теж місто парків і скверів. Про це йдеться на сайті мера.

"Я завжди дуже радію, коли в нашому чудовому місті, ми відкриваємо нові парки та сквери. Бо такий мегаполіс, як Київ, потребує більше зелених зон, де люди могли б відпочивати на природі. І сьогодні мені особливо приємно – бо ми відкриваємо сквер, який має ім’я нашого міста побратима – Мюнхена! Вже понад 30 років Київ і Мюнхен поєднують дружні стосунки і співпраця. Ми ділимося досвідом у різних сферах: транспортній, науковій, медичній та культурній", – наголосив Віталій Кличко.

Він нагадав, що тільки торік саме за сприянням німецьких друзів столиця України отримала шість одиниць протипожежної техніки, яка так необхідна Києву.

"Відкриття цього скверу – результат реалізації проєктів, ініційованих київською владою, а саме проєкту "Київ – місто світу". І для нас уже стало традицією – надавати назви країн або міст-партнерів Києва вулицям, площам і скверам нашого міста, – наголосив мер столиці. – Ви також знаєте, що я часто буваю у Мюнхені. І я помітив, що між нашими містами є велика схожість. Мюнхен, як і Київ, теж місто парків і скверів, з багатою історією. Парк Гофґарден, Вестпарк, парк палацу Німфенбурґ. Відомий Олімпійський парк! Сподіваюся, що незабаром у Мюнхені з’явиться і Київський парк!" – зазначив Віталій Кличко.

Зі свого боку, Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини Анка Фельдгузен зауважила, що днями Німеччина відзначає День німецької єдності. І те, що напередодні свята в столиці України відкривають такий сквер, – символічно.

"Київ, на мою думку, вельми красиве та дуже зелене місто. Тут багато парків. І я надзвичайно рада, що ми, відкриваючи цей сквер, засвідчуємо свою дружбу та подальшу співпрацю", – зазначила пані посол.

Як писав OBOZREVATEL, Віталій Кличко вшанував пам‘ять жертв Бабиного Яру в 79-ті роковини трагедії, 29 вересня.