Кличко про вибух будинку в Києві: 45 людей вже розселили, рятувальники працюватимуть всю ніч
Вибух будинку в Києві
Влада Києва надає усю необхідну допомогу постраждалим внаслідок вибуху будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5 на Позняках та вже переселила 45 мешканців.
Про це ввечері заявив мер Києва Віталій Кличко, перебуваючи на місці надзвичайної події.
"Ми надаємо допомогу всім, хто до нас звернулися. 45 людей тимчасово будуть жити в одному із столичних інтернатів. Також "Укрзалізниця" надала номери в готелях для постраждалих. Частина людей вирішили пожити у родичів та знайомих", – сказав Кличко.
Він розповів, що на місці вибуху вже розгорнули польове наметова містечко для людей, що мешкають у постраждалому будинку. Люди забезпечені необхідними медикаментами та їжею.
Також Кличко підтвердив інформацію про те, що було знайдене тіло третього загиблого. За його словами, доля ще трьох людей залишається невідомою. Рятувальники ж на місці НП працюватимуть цілодобово.
"В них є все необхідне обладнання для роботи в таких умовах. Аби не трапилося повторних обвалів, вже завершили монтаж укріплюючих балок на 1 та 2 поверхах будинку. Також фахівці обстежують сусідні будинки. Нам треба точно знати, в якому вони стані, аби не наражати на небезпеку людей. Щодо будинку, де стався вибух, – фахівці кажуть, що, скоріш за все, його доведеться демонтувати. І головне – нам потрібно встановити причину вибуху", – зазначив мер.
Кличко також поспілкувався з мешканцями будинку, де стався вибух, та запевнив їх, що поліція буде цілодобово охороняти периметр біля будинку, аби не було випадків мародерства. Також він закликав людей не намагатися без дозволу рятувальників заходити в свої помешкання.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Дарницькому районі Києва приблизно в 10.00 21 червня стався вибух газу в дев'ятиповерхівці. В результаті було пошкоджено декілька поверхів.
В результаті події загинуло троє людей. Також з'явилася інформація про одну з жертв вибуху.
Під час вибуху осколки розлетілися на 20 метрів від епіцентру.
Співробітники ДСНС діють дуже обережно, оскільки пошкоджені несучі конструкції будівлі. Є загроза обвалу 9-10 поверхів.
У МВС розглядають дві версії вибуху.
Вибух в багатоповерхівці був настільки потужним, що вибухова хвиля "пройшла по землі", залишивши тріщину.
Пізніше рятувальники заявили про ризик обвалу будівлі – його почали зміцнювати.