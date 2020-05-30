В Києві капітально оновили дві старовинні вулиці: Кличко показав результат

Мер Києва Віталій Кличко показав, як оновили одні з найстаріших вулиць столиці – Покровську та Золотоворітську.

Відео Кличко оприлюднив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Київ оновлюється і гарнішає. Незважаючи на обмеження і економічну ситуацію, пов’язану з пандемією, столиця не зупинила роботи на об’єктах, що запланувала відремонтувати цього року. Зокрема, до Дня міста, дорожники завершили оновлення двох старовинних вулиць столиці – Покровської та Золотоворітської", – повідомив Кличко.

За його словами, на вулиці Покровській, яку в останнє ремонтували понад 30 років тому, повністю замінили бетонну основу дороги та замість асфальту вклали масивну бруківку.

Оновлені вулиці Києва

Оновлені вулиці Києва

Оновлені вулиці Києва

Оновлені вулиці Києва

Оновлені вулиці Києва

Оновлені вулиці Києва

Оновлені вулиці Києва

Оновлені вулиці Києва

"Таким чином вулиці повернули її історичний вигляд. Покровська – одна з найстаріших вулиць Києва. Перші спогади про неї датовані XV століттям. Тоді вона носила назву Гнила. А на плані міста 1803-го року позначена вже як Різдвяна, – зазначив мер. – Окрім нової дороги, на цій вулиці облаштували нові тротуари та нову дощову каналізацію. Встановили сучасне освітлення", – розповів мер.

Оновили й ще одну з найдавніших вулиць Києва – Золотоворітську.

"Сьогодні вона – сучасна і комфортна. Там відремонтували тротуари з урахуванням потреб людей з вадами зору. Облаштували нове дорожнє покриття, велосмугу. Впорядкували зону для паркування авто і передбачили місця для автомобілів людей з інвалідністю. Встановили LED-освітлення", – уточнив Кличко.

"Завершили також роботи з капремонту на ще одній із центральних вулиць – Пушкінській. Відтепер вона є по-справжньому велодружньою: першою в Києвi зі спеціальними велосвітлофорами та зоною очікування велосипедистами сигналу свiтлофору. Сподіваюся, дощ литиме не всі вихідні і ви зможете прогулятися вулицями нашого улюбленого міста. Насолодитися атмосферою старовинного і, разом з тим, сучасного Києва", – наголосив Віталій Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер столиці Віталій Кличко показав оригінальне відеопривітання із прийдешнім Днем Києва, який відзначатимуть вже у неділю, 31 травня. На ролику для киян "заспівали" пам'ятники.

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