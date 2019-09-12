"Кличко не здатний керувати містом": Ткаченко заявив про дострокові вибори у Києві

Народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Ткаченко заявив про необхідність проведення дострокових виборів до Київради, а також мера української столиці.

Офіційну заяву з цього приводу він опублікував на своїй сторінці у Facebook і зазначив, що чинний глава столиці нібито втратив контроль над ситуацією.

"Стало відомо, що сесія Київради, скликана з ініціативи мера, не змогла зібратися на свою сесію. Це стало підтвердженням неспроможності Кличка керувати містом. Відсутність єдності команди і підтримки киян. Напевно, час зробити повне перезавантаження влади і провести дострокові вибори у Києві – як Київради, так і мера. Корупція, засилля забудовників, неврахування елементарних потреб громад міста мають піти у минуле", – написав Ткаченко.

Віталій Кличко і Олександр Ткаченко "112 Україна"

Він також наголосив, що дострокові вибори мають відбутися вже згідно з новим законом про столицю, над яким зараз працюють депутати і профільні фахівці.

За словами Ткаченка, він передбачає:

європейські норми керування містом;

децентралізацію і оновлення народовладдя в районах;

чітку і прозору структуру керування столицею.

"Результати парламентських виборів у столиці стали підсумком роботи Віталія Кличка як мера і голови КМДА майже за шість років. Це вибір українського народу, це запит киян на зміну влади у столиці. Киянам варто повернути гордість за місто", – підсумував Ткаченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Ткаченко заявив, що підтримує пропозицію депутатів Київради та їхнє звернення до президента України щодо проведення аудиту роботи чинного мера Віталія Кличка і всіх підпорядкованих структур.

Нагадаємо, Кабмін за закритими дверима підтримав звільнення голови КМДА Віталія Кличка.

Сам Кличко заявив, що Кабмін зробив крок назустріч тому, щоб у столиці було двовладдя. Але, за його словами, звільнити його можуть лише кияни.

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