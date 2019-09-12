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12 вересня • оновлено в 14:33
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"Кличко не здатний керувати містом": Ткаченко заявив про дострокові вибори у Києві

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Народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Ткаченко заявив про необхідність проведення дострокових виборів до Київради, а також мера української столиці.

Офіційну заяву з цього приводу він опублікував на своїй сторінці у Facebook і зазначив, що чинний глава столиці нібито втратив контроль над ситуацією.

"Стало відомо, що сесія Київради, скликана з ініціативи мера, не змогла зібратися на свою сесію. Це стало підтвердженням неспроможності Кличка керувати містом. Відсутність єдності команди і підтримки киян. Напевно, час зробити повне перезавантаження влади і провести дострокові вибори у Києві – як Київради, так і мера. Корупція, засилля забудовників, неврахування елементарних потреб громад міста мають піти у минуле", – написав Ткаченко.

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Віталій Кличко і Олександр Ткаченко

Віталій Кличко і Олександр Ткаченко

"112 Україна"

Він також наголосив, що дострокові вибори мають відбутися вже згідно з новим законом про столицю, над яким зараз працюють депутати і профільні фахівці.

За словами Ткаченка, він передбачає:

  • європейські норми керування містом;

  • децентралізацію і оновлення народовладдя в районах;

  • чітку і прозору структуру керування столицею.

"Результати парламентських виборів у столиці стали підсумком роботи Віталія Кличка як мера і голови КМДА майже за шість років. Це вибір українського народу, це запит киян на зміну влади у столиці. Киянам варто повернути гордість за місто", – підсумував Ткаченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Олександр Ткаченко Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
Тег
КМДА
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
А чем не фишечка-подстилка Бени и креатура клоуна Зё Ткаченко в роли ковёрного мера Кыева?Все путем!Горит хата, нехай горит и сарай.Может хватит смешить комика?
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Kindness Nelly
Kindness Nelly
Ткаченко втратив контроль над совістю. Як можна було написати таку гидоту та підлоту на Кличка? Що хорошого і корисного зробив цей, вибачте на слові, телепродюсер Г+Г ? Підозріло, з чого воно взяло, що Кличко немає підтримки киян, слугами все вже вирішено? Не дай Боже щоб оце було мєром мого міста.
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Hecke Josef
Hecke Josef
Коломойскому и его "окружению" сразу всё подавай на блюдечке-и страну (в лице Зе), и Приватбанк, и "утраченые" активы и тепрб вот Столицу..ткаченко-градоначальни???!! " Тогда уж страну пора переименовывать Беняград или Зеляград..
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