Кияни накопичили величезний борг за комуналку і ситуація погіршується – КМДА

Станом на 8 квітня заборгованість жителів міста Києва за комунальні послуги склала 6 мільярдів гривень.

Про це на брифінгу в Києві розповів заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, передає кореспондент OBOZREVATEL. Він додав, що міську адміністрацію турбують і негативні тенденції, які продемонстрував останній місяць.

"Загалом на сьогоднішній день заборгованість киян за комунальні послуги – вивезення сміття, утримання будинку та прибудинкової території, опалення, гаряче і холодне водопостачання – склала 6 мільярдів гривень. Це досить велика сума. Але найбільшу тривогу у нас викликають тенденції на зниження рівня оплати за комунальні послуги за останній місяць", – підкреслив чиновник.

Кияни заборгували за комуналку 6 млрд

Він визнав, що у жителів столиці можуть бути для цього об'єктивні причини, "і все-таки наше спільне завдання – не допустити перебоїв з наданням комунальних послуг", – сказав він. "Адже велика частина нашої плати за комуналку – це зарплата персоналу, який працює на підприємстві", – нагадав Пантелєєв.

Він закликав киян відповідально поставитися до оплати за комунальні послуги і допомогти місту подолати виклики, пов'язані з карантином.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в КМДА назвали дату масового відключення гарячої води в Києві. "Це не наше бажання, це не наша примха. Це обов'язкова умова для підготовки до великих навантажень", – підкреслив Петро Пантелєєв.

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