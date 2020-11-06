Кияни повстали проти дівчини без маски, яку виставили з трамвая

Киянка в розпал пандемії коронавірусу хотіла проїхатися у трамваї без маски, її вчинок викликав жваве обговорення в мережі.

Більшість підтримали кондуктора й одного з пасажирів, які виштовхали її з громадського транспорту.

"Дуже правильно! Не доходить словами, дійде силою, інакше з людьми не можна!", "Тільки батіг розуміє народ, вона, мабуть, безсмертна, що ходить без маски", "Чомусь в Туреччині ні в кого не виникає бажання бути без маски. Поліція строго контролює", "Товариство почало самостійно захищати себе від біосміття", – посипалися коментарі.

Також користувачі звернули увагу на неадекватну поведінку дівчини. "Вона покривала всіх матом і намагалася бити водія ... Вона всією силою випхала бабусю з висоти на асфальт і мочила такі коні, що бажання вклепать було у всіх, хто бачив початок", – зазначила Людмила Тихомирова.

Однак не всі накинулися на дівчину, виявилися в її таборі і захисники, мовляв, фізичну силу застосовувати – це зайве. "Ногами занадто жорстоко! Але ходити й заражати інших – нерозумно", – заступилися за неї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові поліція вивела з метро пасажира без маски.