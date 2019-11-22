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22 листопада • оновлено в 13:57
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Кияни назвали Кличка найкращим мером

1.6т
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Столичний голова Віталій Кличко посів перше місце у рейтингу мерів Києва.

Про це свідчать результати соцдослідження, проведеного Active Group у період 16-17 листопада 2019 року, передає Главком.

Так, більшість респондентів (30,1%) назвали Кличка найкращим керівником Києва. Олександра Попова таким вважають 10,5% опитаних, Леоніда Косаківського – 3,6%. Лідером антирейтингу став Леонід Черновецький – 41,6% респондентів назвали його найгіршим мером.

Віталій Кличко

Віталій Кличко

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко "розніс" закон "Про столицю", заявивши, що він може нашкодити місцевому самоврядуванню і децентралізації.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ну, если Кличко лучший, тогда киевляне несчастные люди...
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