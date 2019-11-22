Кияни назвали Кличка найкращим мером

Столичний голова Віталій Кличко посів перше місце у рейтингу мерів Києва.

Про це свідчать результати соцдослідження, проведеного Active Group у період 16-17 листопада 2019 року, передає Главком.

Так, більшість респондентів (30,1%) назвали Кличка найкращим керівником Києва. Олександра Попова таким вважають 10,5% опитаних, Леоніда Косаківського – 3,6%. Лідером антирейтингу став Леонід Черновецький – 41,6% респондентів назвали його найгіршим мером.

Віталій Кличко

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко "розніс" закон "Про столицю", заявивши, що він може нашкодити місцевому самоврядуванню і децентралізації.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

4 вересня Кабмін підтримав звільнення голови КМДА Віталія Кличка.

Сам Кличко заявив, що Кабмін зробив крок назустріч тому, щоб у столиці було двовладдя. Але, за його словами, звільнити його можуть тільки кияни.

У кінці вересня Кличко подав позов проти Богдана через рішення про звільнення його з посади голови Київської міської державної адміністрації.

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