Кількість хворих на COVID-19 жителів Києва перетнула 70 тисяч

У Києві станом на ранок понеділка, 30 листопада, зафіксували 70 478 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили в 1460 жителів столиці.

За добу в місті померли 13 пацієнтів, усього летальних випадків – 1292. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Одужали за минулу добу 88 осіб. Усього коронавірус подолали 22 843 жителі Києва.

У Київській області за добу було виявлено 691 новий випадок інфікування, всього – 37 687. Водночас померли 678 пацієнтів (жодної смерті за добу), видужало – 12 694 (+48 за добу).

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 30 листопада в Україні офіційно підтверджено 732 625 випадків коронавірусної інфекції. З них 9 946 – виявлено за минулу добу.