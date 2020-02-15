"Київ зупиниться!" З'явилися тривожні дані про затори у столиці

Київ отримав третє місце в рейтингу європейських мегаполісів з найбільш тривалими заторами. Насамперед, Київ зупиняється через велику кількість авто, більшість з яких транзитні.

Як пише "Новое время", середній київський автолюбитель за рік проводить у заторах 9 днів і 11 годин. За 2019 рік цей показник збільшився на 7% і продовжує зростати.

Видання зазначає, що за даними Київської міськдержадміністрації, зараз у столиці зареєстровано 1,2 млн автомобілів, з яких 20% – вантажівки, а решта – легковики. При цьому Київ розрахований на використання 300−400 тисяч автомобілів щодня.

bigkiev.com.ua

Лише за цим показником місто перевантажене у 3−4 рази. Однак, у статистиці КМДА не враховані транзитні автомобілі, а лише столичні передмістя щодня генерують багатотисячний потік машин, в яких люди їдуть на роботу і назад.

Коли всі ці засоби пересування сходяться десь в районі центральної частини міста або на найпопулярніших магістралях, Київ зупиняється.

Як розповів експерт з питань законодавчого забезпечення безпеки дорожнього руху Володимир Караваєв, у столиці погано організовані транспортні потоки і недостатньо розвинена інфраструктура. Більш того, радник столичного мера Максим Бахматов зазначив, що через центр з його не найширшими вулицями йде насичений рух машин, а повноцінної окружної або об'їзної дороги в Києві немає.

За його словами, основною причиною заторів у місті є транзитний трафік, що йде через центр – через це міськими вулицями йдуть навантажені фури. В інших європейських столицях такого давно немає.

У Києві, як уточнює помічник мера, з цим явищем ведуть боротьбу: влада на постійній основі перекриває в години пік в'їзд вантажівок з житомирського і бориспільського напрямків. Але цього, як виявилося, мало: за словами Бахматова, варто було б закрити місто для фур повністю і цілодобово. Адже за день через столицю проходить близько 50 тис. довгомірів.

Приблизно ті ж проблеми існують і в інших вітчизняних містах-мільйонниках.

"І якщо так піде і далі, через кілька років Київ стане остаточно, а Одеса з Харковом максимально наблизяться до транспортного колапсу. Причому в заторах опиняться не лише автовласники. Постраждають не тільки водії, а й пасажири громадського транспорту", – зазначив Караваєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ потрапив до антирейтингу міст світу із найбільшими заторами. Урбаністи б'ють на сполох, адже місто з кожним роком стає все менш комфортним для життя.

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