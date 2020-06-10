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10 червня • оновлено в 12:30
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Київ не послаблюватиме карантин: у КМДА назвали причину

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У Києві з 10 червня не послаблять карантинні заходи через відсутність підстав для цього.

Про це йдеться у оприлюдненому на сайті міської влади протоколі №40 засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 9 червня.

Так, згідно з документом, станом на 9 червня у місті:

  • інцидентність (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення): 15,23 осіб на 100 тис. населення;

  • завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 – 42,64%;

  • середня кількість тестувань методом ПЛР та імуноферментного аналізу: 63,33 осіб на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів.

Київ не послаблюватиме карантин: у КМДА назвали причину

Таким чином показники, визначені постановою Кабміну, не відповідають можливості переходу до наступних етапів ослаблення карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна Київ
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