Київ не послаблюватиме карантин: у КМДА назвали причину

У Києві з 10 червня не послаблять карантинні заходи через відсутність підстав для цього.

Про це йдеться у оприлюдненому на сайті міської влади протоколі №40 засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 9 червня.

Так, згідно з документом, станом на 9 червня у місті:

інцидентність (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення): 15,23 осіб на 100 тис. населення;

завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 – 42,64%;

середня кількість тестувань методом ПЛР та імуноферментного аналізу: 63,33 осіб на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів.

Таким чином показники, визначені постановою Кабміну, не відповідають можливості переходу до наступних етапів ослаблення карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна 10 червня перейшла на наступний етап пом'якшення карантину. Відтепер дозволено роботу баз відпочинку, санаторіїв та проведення масових культурно-мистецьких заходів.

Але у Волинській, Житомирській, Закарпатській, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях, а також в місті Києві епідеміологічна ситуація не дозволяє скасувати введені обмеження.

Водночас загалом в Україні очікується покращення статистики захворюваності на COVID-19. За словами Ляшка, це пов'язано зі зміною критеріїв для виписки пацієнтів.

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