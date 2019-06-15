Київ б'є світові рекорди із заторів: хто винен і що робити

Київ потрапив до антирейтингу міст світу із найбільшими заторами. Урбаністи б'ють на сполох, адже місто з кожним роком стає все менш комфортним для життя.
Чому далі буде тільки гірше — з'ясував OBOZREVATEL.
Головне:
Українська столиця визнана однією з найбільш завантажених у світі. Вона посіла 13 місце у антирейтингу;
Всьому виною — забудова центру міста, відсутність достатньої кількості парковок, незручні розв'язки, а також проблеми із громадським транспортом;
ЗМІ регулярно пишуть про самозабудови, хаотичні багатоповерхівки, які виростають у центрі Києва як гриби;
Київ "вбивали" роками
У столиці України лише за останнім даними проживає близько 3-х мільйонів осіб. А з огляду на всю київську агломерацію, приїжджих і туристів, цифра буде більшою щонайменше удвічі.
Зважаючи на такий наплив, міська інфраструктура має не просто справно функціонувати, а й підлаштовуватися під жителів столиці. На жаль, ситуація не тішить. Так, за даними дослідження Traffic Index, Київ посів 13 місце у рейтингу міст планети із найбільшими заторами на дорогах.
Гірша ситуація у багатомільйонних мегаполісах, в рази більших за Київ. Наприклад, перше місце посідає Мумбаї (Індія). Там проживає 15,5 мільйонів осіб. У п'ятірку також входять Богота (Колумбія), Ліма (Перу), Нью-Делі (Індія) і Москва (Росія).
Рейтинг
На 12-й позиції перебуває Санкт-Петербург (Росія) із населенням у 5,4 мільйона, а на 14-й Дублін (Ірландія) з 1,2 мільйона жителів. Всього ж у рейтингу розташувалися 403 міста з усього світу.
Як вважають експерти-урбаністи, такий стан Києва є наслідком тривалого ігнорування владою елементарних правил облаштування міського простору.
Далі буде гірше, чому?
У центрі Києва забагато висоток.
Висотні будинки — одна з основних проблем столиці. Зазвичай в історичних центрах міст не заведено зводити висотні будівлі. Вони створюють додаткові труднощі для руху автомобілів у центрі, оскільки навколо завжди шалений рух — люди їдуть у бізнес-центри на роботу або зустрічі.
Наприклад, будівля на вулиці Кловський узвіз, будинок 7а. Його висота — 163 метри, у будинку 47 поверхів. Звели його зовсім нещодавно, у 2012 році.
Кловський узвіз 7а.
Столична нерухомість
Або бізнес-центр "Guliver", який розташований на вулиці Еспланадній. Висота будівлі — 141 метр, у будинку 33 поверхи. На третьому місці у списку висоток у центрі розташувався бізнес-центр "Парус" на бульварі Лесі Українки. Будівля 120 метрів у висоту, складається із 33 поверхів.
Guliver
Громадський проект "Мій Київ", наприклад, нарахував цілих 20 великих новобудов у центрі міста. Туди входять як житлові будинки на Новопечерських Липках, так і бізнес-центри, такі як "101 Тауер".
Незаконні забудови як в історичному центрі, так і на околицях міста.
Про цю проблему неодноразово писали ЗМІ, зокрема і OBOZREVATEL. Наприклад, мешканці будинку по вул. Антоновича, 140, розташованого поруч із ділянкою, в особі ОСББ "Акон-140" судяться із ТОВ "Пірит" — замовником будівництва висотки.
Люди вважають, що компанія порушила договір оренди і використовувала земельну ділянку не за цільовим призначенням (про що ми писали раніше).
вул. Антоновича, 136-138 (листопад 2018)
А на Андріївському узвозі у листопаді 2018 року, навпроти музею М. Булгакова, розгорнулося грандіозне будівництво 30-метрового готельного комплексу із закладами громадського харчування та паркінгом.
Ділянка №14-16, на якій триває будівництво, Київрада у 2005 році передала в оренду на 15 років ПП "Маркон". Тоді рішення ухвалювалося під керівництвом мера Олександра Омельченка. Активна фаза діяльності "Маркона" на Андріївському узвозі почалася у липні 2012 року.
Щоправда, після активізації ЗМІ та громадських діячів процес будівництва призупинили. А мер Києва Віталій Кличко разом із міськрадою все ж розірвали дозвіл на оренду землі.
В результаті такої незаконної забудови у культурному центрі столиці з'являються висотки із сотнями жителів. Завантаженість інфраструктури дає про себе знати, людям просто нема де розвернутися, а їхні авто заповнюють усе найближчі тротуари.
Відсутність достатньої кількості паркувальних місць. Внаслідок цього водії кидають авто на узбіччях або на крайніх смугах руху
Незважаючи на те, що в Україні ухвалюються закони, покликані боротися з горе-водіями, користі від цього поки мало, бо людям не вистачає парковок.
Хоча в Україні вдалося збільшити суми штрафів — за порушення правил зупинки і стоянки доведеться заплатити 255 гривень, за паркування у смузі громадського транспорту або таке, що загрожує і заважає безпеці дорожнього руху — 510 гривень, також буде тимчасове затримання машини.
Затор у Києві (липень 2018)
Раніше у рамках ухваленого закону у КП "Київтранспарксервіс" анонсували облаштування декількох стоянок. Тоді йшлося про будівництво 5-ти нових перехоплювальних майданчиків біля станцій метро "Лісова", "Червоний хутір", "Сирець" і "Теремки". Щоправда, цього недостатньо.
"Весь центр міста облаштований золотими або платиновими, за вартістю, бетонними півкулями. Навколо них поліція заборонила паркуватися, при цьому у водіїв немає жодної альтернативи. Якщо по всьому світу приблизно 13% площ у центрах міст віддано багатоповерховим паркінгам, вартість яких лише на 10-15% нижча за вартість штрафу за неправильне паркування — у нас же немає ані паркінгів, ані чіткої системи штрафів та евакуації авто.
Напрошується висновок — водії не мотивовані паркуватися належним чином. За 28 років у центрі Києва не був побудований жоден багатоповерховий паркінг. Пропонувалося декілька майданчиків, я сам брав участь у відборі, але, коли ми знаходили відповідне місце, його негайно забудовували торговими точками ", — пояснив суть проблеми OBOZREVATEL архітектор Георгій Духовичний.
Незручні розв'язки та недостатня їхня кількість.
Основне завдання розв'язки — збільшити пропускну спроможність транспортного вузла. З низки причин із цим не можуть впоратися деякі вузли Києва: часто вони не обладнані простими і зрозумілими дорожніми покажчиками, мають неякісне дорожнє покриття, і, як наслідок, низьку пропускну спроможність. Багато водіїв, що їдуть транзитом, не можуть з першого разу знайти потрібний з'їзд.
"Розв'язка на Правому березі при з'їзді з мосту Патона — це найгірше, що можна придумати і спроектувати — дуже заплутано", — наголосив у коментарі Наш.Київ архітектор Тарас Годованець.
У Європі та США розв'язок створюють із розумом. Наприклад, у Шанхаї побудували одну з найбільших розв'язок у світі — Puxi Viaduct, в ній шість рівнів і пропускна спроможність у кілька тисяч машин на годину. В Осаці до комплексу розв'язки входить відрізок дороги, що пролягає просто через будівлю Gate Tower Building.
Розв'язка Puxi Viaduct у Шанхаї
Каліфорнійській автостраді Judge Harry Pregerson Interchange присудили звання "Чари інженерної думки" — щодня система витримує навантаження у понад 600 000 машин.
Розв'язка Judge Harry Pregerson Interchange у Каліфорнії
Громадський транспорт не виправдовує сподівань
Дійсно, у багатьох європейських країнах навіть забезпечені жителі, які мають у розпорядженні авто, користуються ними лише для пересування на довгі дистанції. В межах міста зведено використовувати громадський транспорт — автобуси, трамваї або метро. У крайньому разі — таксі.
По-перше, це недорого. Купуючи абонемент, європейці можуть отримати доступ практично на всі види громадського транспорту. Це економно, у порівнянні з обслуговуванням авто. До того ж у центрі європейських країн досить дорога парковка.
Цікаві дані наводить Euronews. В середньому за годину стоянки в Амстердамі (Нідерланди) треба заплатити 5 євро, у Лондоні (Великобританія) — 8 євро, у Мадриді (Іспанія) — майже 5 євро, у Римі (Італія) — 3 євро, у Празі (Чехія) — 2 євро, у Відні (Австрія) — 4 євро. За тривале користування парковкою можна отримати знижки, залежно від міста та типу самої парковки.
Найдорожча парковка у Женеві (Швейцарія) — 66 євро за день, найдешевша — у Софії (Болгарія) — 5,1 євро.
По-друге, це зручно. Громадський транспорт досить розвинений. Він ходить згідно із маршрутом, а також графіком. Тому запізнитися на 20 хвилин на роботу можна лише через те, що ви проспите свій автобус, а не через те, що чекали його на зупинці.
Сумне спостереження за транспортним хаосом лише демонструє безпорадність місцевої влади. Якщо ситуація не покращиться, то вже найближчими роками Київ упевнено увійде у 10-ку найбільш завантажених міст світу. Тому київській владі важливо переглянути транспортну стратегію міста. Зробити її перш за все зручною для жителів столиці.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".