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Київ іде під воду: опубліковані видовищні відео потопу

13.7тЧитати матеріал російською

У четвер, 23 травня, біля відомого ТРЦ Lavina Mall у Києві утворився масштабний потоп.

Відео стихії, що розгулялася, потрапили в розпорядження OBOZREVATEL. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, на кадрах видно, що потоп охопив величезний майданчик перед ТРЦ, зачепивши навіть автомобілі, які стояли на парковці. У результаті водіям довелося пробиратися до них прямо по воді.

"Ось таке море з вікна", – розповіли очевидці.

Потоп біля ТРЦ Lavina Mall

Потоп біля ТРЦ Lavina Mall

Потоп біля ТРЦ Lavina Mall

Потоп біля ТРЦ Lavina Mall

Потоп біля ТРЦ Lavina Mall

Потоп біля ТРЦ Lavina Mall

Київ іде під воду: опубліковані видовищні відео потопу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві потоп накрив автомобілі на вулицях і виніс сміття на дороги, що шокувало місцевих жителів.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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