Київ іде під воду: опубліковані видовищні відео потопу

У четвер, 23 травня, біля відомого ТРЦ Lavina Mall у Києві утворився масштабний потоп.

Відео стихії, що розгулялася, потрапили в розпорядження OBOZREVATEL. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, на кадрах видно, що потоп охопив величезний майданчик перед ТРЦ, зачепивши навіть автомобілі, які стояли на парковці. У результаті водіям довелося пробиратися до них прямо по воді.

"Ось таке море з вікна", – розповіли очевидці.

Потоп біля ТРЦ Lavina Mall

Потоп біля ТРЦ Lavina Mall

Потоп біля ТРЦ Lavina Mall

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві потоп накрив автомобілі на вулицях і виніс сміття на дороги, що шокувало місцевих жителів.

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