Київ іде під воду: опубліковані видовищні відео потопу

У четвер, 23 травня, біля відомого ТРЦ Lavina Mall у Києві утворився масштабний потоп.
Відео стихії, що розгулялася, потрапили в розпорядження OBOZREVATEL. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Так, на кадрах видно, що потоп охопив величезний майданчик перед ТРЦ, зачепивши навіть автомобілі, які стояли на парковці. У результаті водіям довелося пробиратися до них прямо по воді.
"Ось таке море з вікна", – розповіли очевидці.
Потоп біля ТРЦ Lavina Mall
Потоп біля ТРЦ Lavina Mall
Потоп біля ТРЦ Lavina Mall
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві потоп накрив автомобілі на вулицях і виніс сміття на дороги, що шокувало місцевих жителів.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".