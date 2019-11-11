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11 листопада • оновлено в 10:52
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Київ через сильний дощ скували затори: карта проїзду

1.4т Читати матеріал російською

У понеділок, 11 листопада, в Києві через сильний дощ на дорогах утворилися тривалі затори.

Внаслідок негоди на дорогах ускладнено рух транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.

Корки утворилися практично в усіх районах столиці. На лівому березі Києва складно проїхати проспектами Генерала Ватутіна та Володимира Маяковського. Уповільнений трафік на проспекті Визволителів, Броварському і Соборності.

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На мостах у напрямку правого берега найбільші затори утворилися на мосту Патона. Трохи легше проїхати на Дарницькому та Північному, а також мосту Метро.

На правому березі транспорт стоїть у тягнучці на проспекті Перемоги – від станції метро Житомирська до району Київського зоопарку. Також утруднений рух на проспектах Повітрофлотському, Валерія Лобановського і Голосіївському.

Затори в Києві

Затори в Києві

Скриншот

Затори в Києві

Затори в Києві

Скриншот

У повільному потоці рухаються машини на Набережному шосе, проспекті Степана Бандери, вулицях Богатирська, Семена Скляренка та Олени Теліги.

Затори в Києві

Затори в Києві

Скриншот

Затори в Києві

Затори в Києві

Скриншот

Зазначимо, що сьогодні з 8:00 до 17:00 частково обмежили рух на Північному мосту у зв'язку з ремонтними роботами.

Затори в Києві

Затори в Києві

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL , 11 листопада в Україні очікується тепла погода. Сухо буде практично по всій території країни, за винятком центру.

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Новини Києва та Київської області Пробки в Києві
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Україна Київ
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