Київ через сильний дощ скували затори: карта проїзду

У понеділок, 11 листопада, в Києві через сильний дощ на дорогах утворилися тривалі затори.

Внаслідок негоди на дорогах ускладнено рух транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.

Корки утворилися практично в усіх районах столиці. На лівому березі Києва складно проїхати проспектами Генерала Ватутіна та Володимира Маяковського. Уповільнений трафік на проспекті Визволителів, Броварському і Соборності.

На мостах у напрямку правого берега найбільші затори утворилися на мосту Патона. Трохи легше проїхати на Дарницькому та Північному, а також мосту Метро.

На правому березі транспорт стоїть у тягнучці на проспекті Перемоги – від станції метро Житомирська до району Київського зоопарку. Також утруднений рух на проспектах Повітрофлотському, Валерія Лобановського і Голосіївському.

Затори в Києві Скриншот

Затори в Києві Скриншот

У повільному потоці рухаються машини на Набережному шосе, проспекті Степана Бандери, вулицях Богатирська, Семена Скляренка та Олени Теліги.

Затори в Києві Скриншот

Затори в Києві Скриншот

Зазначимо, що сьогодні з 8:00 до 17:00 частково обмежили рух на Північному мосту у зв'язку з ремонтними роботами.

Затори в Києві Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL , 11 листопада в Україні очікується тепла погода. Сухо буде практично по всій території країни, за винятком центру.

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