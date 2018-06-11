"Їх заганяють, як вовченят": що робити з ромами в Україні

Україною прокотилася низка погромів ромських таборів. Намети спалювали, були чутні постріли. Однак проблеми це не вирішило - представники цієї національності все більше і більше "окуповують" передмістя столиці та інших міст. Тут вони шукають, чим заробити на життя. Містяни скаржаться, що з навалою ромів збільшується кількість крадіжок, шахрайства, а часом доходить і до погроз фізичною розправою.

Правозахисники розповіли OBOZREVATEL, що вирішити проблему ромів швидко не вийде. Кількість їхніх поселень зростає, у них немає грошей, бо немає освіти. На життя вони заробляють як і сотні років тому - жебрацтвом, обманом, дрібним злодійством, а також виконують будь-яку брудну роботу. Новий метод - бізнес на соціальній допомозі на дітей. Місцева влада двох областей, де здебільшого проживають роми, особливо ними не займаються.

У Нацполіції пропонують виділяти під тимчасові табори майданчики, а також брати на роботу молодих ромів, щоб залагоджувати конфлікти. Детальніше - у матеріалі.

Поселення ромів громлять

Днями "Національний корпус" розігнав табір ромів, які облаштувалися в Голосіївському лісі. До цього співробітники Національного парку скаржилися, що роми не пускають їх на територію, закидають камінням. Самі рубають дерева, копають землянки, розводять антисанітарію. Про це повідомив співробітник Національного парку Олександр Соколенко.

"Ми спробували до них підійти 6 червня, нас закидали камінням, палицями, пляшками. На виклик поліція не приїхала. Тільки наступного дня, коли туди прийшли разом із журналістами, з'явилася і поліція", - написав у Facebook Соколенко.

Роми окупували Національний Голосіївський парк Facebook Олександр Соколенко

Навідалися до лісу і представники "Нацдружин". Радикали висунули ультиматум ромам - залишити табір протягом 24 годин і прибрати за собою сміття. Інакше пригрозили "толокою в Голосіївському лісі".

На відео видно, що деякі роми збирають свої речі і залишають табір, який швидко порожніє. Потім націоналісти ламають намети і разом з комунальниками прибирають сміття.

Роми збирають пожитки Facebook Олександр Соколенко

У самій "Нацдружині" запевняють, що ромів не били і не громили. "Ніякого погрому не було. До нас звернулися екологи та лісники по допомогу. Бо їм треба було забезпечити елементарний порядок у лісі, місцеві боялися туди ходити. Перед нами лісники і комунальники вигнали ромів, а ми вже прийшли і прибрали все, що вони тут за собою залишили. Ми готові співпрацювати з комунальними службами і надалі. Громити не будемо", - запевняє OBOZREVATEL начальник штабу "Національних дружин" Юрій Капля.

Це вже не перший інцидент з ромськими таборами в столиці, у квітні на Лисій горі радикали С-14 спалили намети ромів, ті повтікали. Також розгромили табір ромів і під Тернополем. Хоча поліція і затримала деяких радикалів, їх потім довелося відпустити - постраждалі нікого не впізнали, та й заяв у поліції не залишили.

Нацдружинники похвалилися толокою в парку Facebook Олександр Соколенко

Працюють двірниками і торгують

За словами виконавчого директора правозахисного фонду "Розвиток" у Мукачеві Наталії Козир, в Україні налічується 250 тисяч ромів. Лише на Закарпатті існує 218 таборів.

За підрахунками соціальних служб і медиків Закарпаття, кількість ромів з 2001 року збільшилася вп'ятеро - приблизно до 60 тисяч осіб.

В Закарпатській ОДА неофіційно розповідають, що більшість двірників в Ужгороді - роми. "Ви вранці можете побачити їх на смітниках. Тут і сортування сміття не потрібне, вони самі все розділяють. Папір і картон окремо, метал окремо, тепер ще пластик збирають. Іноді від вмісту сміттєвого контейнера нічого не залишається. Потім все це добро вони розвозять по пунктах прийому на возах, запряжених кіньми", - розповідає OBOZREVATEL місцевий житель Золтан Ткач.

За словами Наталії Козир, це одна з небагатьох робіт в області, доступна ромам. "Ще деякі торгують на базарах або працюють різноробами. Все, більше роботи для них немає. І не тому, що вони роми, національність тут ні до чого. Будь-яка людина, яка не має фаху, навичок або освіти, не зможе влаштуватися ні на яку роботу. Тому вони і їздять містами, де можуть хоч якось себе прогодувати", - каже Козир.

Заробляють на дітях

Також зараз табори живуть за рахунок дітей - на соціальну допомогу. Молоді жінки народжують дітей, деякі навіть відмовляються від них, але відмовників тут же всиновлюють бабусі. Дитина залишається в родині, а допомога на усиновленого малюка більша. Щоправда, самі роми зізнаються, що соціальні картки часом відбирають барони, а їм самим дістаються копійки.

"Роми і раніше народжували багато дітей. І зараз. Іноді у табору немає виходу, і вони живуть за рахунок дітей, точніше допомоги на дітей", - каже Козир.

Чому не вчаться

Що стосується освіти, то, за словами правозахисника і юриста з Одеси Володимира Кондура, діти ромів не можуть ходити до садочків: "У них елементарно немає документів, тому оформитися до дитячого садка не можуть".

У школах діти вчаться, але максимум до 9 класу. У 12-13 років ромські дівчатка вже виходять заміж і їм не до навчання.

"Яка користь, що дитина ходить до школи, якщо їй нема чого їсти, нема у що вдягнутися, навіть нема чим зарядити мобільний телефон, бо у них немає жодних умов - ні світла, ні води. У дітей немає мотивації до навчання", - розповіла Козир. Тим більше, що з травня і до настання зими батьки кочують по містах і тягнуть із собою дітей.

Новини У Києві роми розмістили новий табір

Щоправда, є серед ромів і ті, хто отримує вищу освіту. За словами Кондура, якщо ще п'ять років тому таких студентів було 30-40 осіб, то зараз 350: "Поки все за рахунок грошей благодійних фондів, вони дають стипендії", - каже правозахисник.

Причому кандидатів для здобуття вищої освіти вибирають не тільки з-поміж дітей баронів. Комісія з представників місцевої влади, ромських активістів, благодійників доглядає тямущих, які зможуть вчитися. Вони отримують дипломи лікарів чи юристів. Але все одно список невеликий, освіта практично недоступна.

За погромами хтось стоїть

"Я дуже негативно ставлюся до погромів. Яка користь з цього? Ну, підуть вони до іншого лісу, подалі. Адже йти їм нема куди. Тут, на Закарпатті зараз табори дуже сильно розрослися, у них немає землі. А роми йдуть з деяких таборів, бо там жорстокі барони. І ці бідні люди кочують, а їх заганяють, як вовченят", - зазначила Козир.

Володимир Кондур вважає, що за погромами ромів хтось стоїть. "Я не знаю, але комусь це зараз дуже вигідно. А влада за цим просто спостерігає. Ні в Одеській, ні в Закарпатській областях ніхто ромами не займається. Насправді кочують найбідніші люди, які не можуть знайти собі роботу або джерело, щоб прогодуватися. Це таке соціальне дно. У суспільстві їх не сприймають. вони їдуть до Києва, Львова - міста, де вони можуть займатися збиранням металу, паперу, виконувати чорну роботу", - каже Кондур.

Хоча багато місцевих жителів, які змушені бути сусідами з поселеннями ромів, скаржаться на злодійство представників цього народу.

"Так грабіжники в таборах не живуть, це окремі угруповання, ними повинна поліція займатися", - запевняє Кондур.

Візьмуть в поліцію ромів

Після низки погромів ромів по всій Україні при Національній поліції створено комісію, яка збирається вирішувати ситуацію. Як розповів нам член цієї комісії, правозахисник Української Гельсінської спілки з прав людини Борис Захаров, виробляється схема, як повинні діяти місцева влада і поліція, коли до них у місто приходить табір.

"Ми пропонуємо, якщо у місто прийшов табір і оселився десь у лісі чи на околиці, то відразу туди мають прийти поліція і комунальні служби. Вони можуть запропонувати ромам переїхати в інше місце, яке більше влаштує містян. У таких містах влада має відвести майданчики, де теоретично може стати ромський табір. Головне - знайти компроміс. Туди ж має прийти поліція, щоб стежити за тим, що відбувається у таборі. Тільки так можна тримати ситуацію під контролем, припиняти шахрайство і злодійство. А також охороняти, щоб не було погромів і конфліктів на національному ґрунті. Комунальна влада має забезпечити вивезення сміття, підвести воду, каналізацію. Також глава поліції Князєв запропонував брати на роботу ромських дівчат і хлопців для комунікації. Так уже роблять на Закарпатті, там у поліції працюють молоді роми. Бо вони знають їхню мову, культуру, менталітет і їм простіше буде залагоджувати конфлікти і домовлятися", - каже Захаров.