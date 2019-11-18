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18 листопада • оновлено в 20:17
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"Їх величність їде!" Киян розлютили затори через кортеж Зеленського: фото

3.3т
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У Києві ввечері понеділка, 17 листопада, перекрили проспект Бажана для проїзду президентського кортежу.

Як повідомив адвокат Юрій Шеремет в Facebook, він став свідком інциденту по дорозі з аеропорту "Бориспіль".

"Особисто спостерігав картину, коли для кортежу не тільки перекрили рух на Бажана, а змушували водіїв навіть з'їжджати і рухатися прилеглими вулицями, щоб весь проспект був чистим! Треба віддати належне поліцейським: схоже, самі розуміли абсурдність ситуації і тим, хто обурювався і не хотів з'їжджати, просто пропонували стояти з "аварійкою" на повороті, поки їх величність не проїде", – написав він.

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Користувач Олександр Нойнець опублікував в Facebook фотографії заторів, які утворилися через перекриття проспекту, і зазначив, що водії зустрічали кортеж "веселим гудінням".

"Я так думаю, це Порошенка кортеж. Не Зеленського ж. Зеленський же кортеж скасував", – їдко відреагував він.

Затори в Києві на проспекті Бажана

Затори в Києві на проспекті Бажана

Alex Noinets, Facebook

Затори в Києві на проспекті Бажана

Затори в Києві на проспекті Бажана

Alex Noinets, Facebook

Затори в Києві на проспекті Бажана

Затори в Києві на проспекті Бажана

Alex Noinets, Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося нове відео з кортежем президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з главою Білорусі Олександром Лукашенком в Житомирі.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
ну шоб с велика не сбили - темно ж, не видно не зги, а клятый Кличко так и не сделал велодорожки для клоуна!
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Deuse Sem
Deuse Sem
...Вова буксує. І, це, серйозно.
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
"Отож",как он рассказывал пикалову.
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