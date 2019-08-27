"Їб*в вас, пільговиків!" У Києві маршрутник жорстоко побив учасника Майдану. Відео

У Києві водій маршрутки, яка прямувала від станції метро "Лісова" до Чернігова, накинувся на учасника Революції Гідності та інваліда війни 3 групи, який хотів скористатися правом пільгового проїзду.

Відповідне відео і звернення потерпілого з'явилося на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що після пред'явлення посвідчення учасника бойових дій маршрутник виштовхав чоловіка з транспорту і заблокував ще й сусідній автобус.

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"Покликав своїх колег і вже натовпом вони почали мені погрожувати. При черговій спробі спокійно увійти водій відштовхнув мене і, коли я розвернувся спиною, нічого не чекаючи, почав душити ззаду, поки випадково не впустив пачку грошей. На той момент я мало не задихнувся. Я вирішив викликати поліцію. Водій одразу закрив двері на ключ і почав збиратися в дорогу, образивши мене і сказавши: "Я їб*в вас, пільговиків, у рот", – розповів ветеран.

Після цього чоловік викликав поліцію. У свою чергу, водій швидко поїхав. Поліція прибула на місце інциденту, коли маршрутника вже не було на місці.

Правоохоронці порадили потерпілому написати заяву в Укртранс, що він і зробив у відділенні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві водій маршрутки відмовився перевозити ветерана АТО, не пояснивши навіть причину.

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