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"Їб*в вас, пільговиків!" У Києві маршрутник жорстоко побив учасника Майдану. Відео

3.2т Читати матеріал російською

У Києві водій маршрутки, яка прямувала від станції метро "Лісова" до Чернігова, накинувся на учасника Революції Гідності та інваліда війни 3 групи, який хотів скористатися правом пільгового проїзду.

Відповідне відео і звернення потерпілого з'явилося на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що після пред'явлення посвідчення учасника бойових дій маршрутник виштовхав чоловіка з транспорту і заблокував ще й сусідній автобус.

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У Києві маршрутник жорстоко побив учасника Майдану

У Києві маршрутник жорстоко побив учасника Майдану

"Покликав своїх колег і вже натовпом вони почали мені погрожувати. При черговій спробі спокійно увійти водій відштовхнув мене і, коли я розвернувся спиною, нічого не чекаючи, почав душити ззаду, поки випадково не впустив пачку грошей. На той момент я мало не задихнувся. Я вирішив викликати поліцію. Водій одразу закрив двері на ключ і почав збиратися в дорогу, образивши мене і сказавши: "Я їб*в вас, пільговиків, у рот", – розповів ветеран.

Після цього чоловік викликав поліцію. У свою чергу, водій швидко поїхав. Поліція прибула на місце інциденту, коли маршрутника вже не було на місці.

Правоохоронці порадили потерпілому написати заяву в Укртранс, що він і зробив у відділенні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві водій маршрутки відмовився перевозити ветерана АТО, не пояснивши навіть причину.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
Теги
Майдан Революція Гідності
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Serov Oleg
Serov Oleg
эта перхоть зае.бала всех маршрутчиков со своими корочками..
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Serov Oleg, кажется водители знают, что процентов 50 эти корочки "липа" иначе не проявляли такой "любви" к майданутым ветеранам.
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
ох су_ка и тварь..."бабла" ему в рот насовать,гниде-и хай жрёт...надеюсь ребята из "ПС" ему "проведут беседу"...
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Сидорович Антон
Сидорович Антон
коммент сразу потерли =) видимо много было мата, ну тогда напишу без мата , мне 1 показалось что "ветеран" и "потерпевший" судя с видео слишком много быкует? я ожидал открыв видео увидеть как водитель его пиз... ну по крайней мере судя с описания новости, и что я там увидел? какого то аху... ветерана? я не понял, это такая тупая открытая пропаганда или что ? когда текст 1 а видео ему не соответствует? я типо должен почувствовать какую то жалость к этому ветерану или что ? я что то не совсем понимаю смысл этой пропаганды ?
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