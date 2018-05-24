Горіло як піротехніка: у Києві на ринку спалахнула масштабна пожежа

У Києві біля м. "Академмістечко" в ніч на 24 травня загорівся ринок.
Займання почалося з покрівлі одного з павільйонів і охопило близько 300 кв.м, повідомили у прес-службі ДСНС в м.Києві.
"Через пожежу в павільйонах пошкоджено дах, облицювання стін та стелі, меблі і лоток із товарами в одному з магазинів", - розповіли у прес-службі.
Головне управління ДСНС України у м. Києві
Головне управління ДСНС України у м. Києві
Головне управління ДСНС України у м. Києві
Відео з місця події опублікували також у групі "Київ Оперативний" у Facebook.
"Ні, це не піротехніка, це так сьогодні вночі горів секонд-хенд на "Академмістечку". Горіло від метро і до супермаркету Novus", - написали очевидці.
Пізніше у групі уточнили, що, за інформацією "Київ Оперативний", пожежа виникла через навмисний підпал ігрових автоматів.
Однак прес-служба ДСНС м. Києва у коментарі для OBOZREVATEL уточнила, що причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.
Як писав OBOZREVATEL, через пожежу на складах підприємства у Білій Церкві постраждали четверо людей.
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