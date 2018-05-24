Горіло як піротехніка: у Києві на ринку спалахнула масштабна пожежа

У Києві біля м. "Академмістечко" в ніч на 24 травня загорівся ринок.

Займання почалося з покрівлі одного з павільйонів і охопило близько 300 кв.м, повідомили у прес-службі ДСНС в м.Києві.

"Через пожежу в павільйонах пошкоджено дах, облицювання стін та стелі, меблі і лоток із товарами в одному з магазинів", - розповіли у прес-службі.

Головне управління ДСНС України у м. Києві

Головне управління ДСНС України у м. Києві

Головне управління ДСНС України у м. Києві

Відео з місця події опублікували також у групі "Київ Оперативний" у Facebook.

"Ні, це не піротехніка, це так сьогодні вночі горів секонд-хенд на "Академмістечку". Горіло від метро і до супермаркету Novus", - написали очевидці.

Пізніше у групі уточнили, що, за інформацією "Київ Оперативний", пожежа виникла через навмисний підпал ігрових автоматів.

Однак прес-служба ДСНС м. Києва у коментарі для OBOZREVATEL уточнила, що причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.

Як писав OBOZREVATEL, через пожежу на складах підприємства у Білій Церкві постраждали четверо людей.