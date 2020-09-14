Фірсов розповів про долю врятованого на Київщині левеняти Руру

Лідер партії "Екологічна Альтернатива" розповів про долю нещодавно врятованого з неволі левеняти Руру. Хижак, що утримувався у жахливих умовах у Гостомелі, що на Київщині, наразі проходить реабілітацію та чекає на поїздку до одного з національних парків Африки. Про це Фірсов повідомив на своїй сторінці у Facebook після того, як відвідав левеня у реабілітаційному центрі.

"Знаю, що ви переймалися за долю Руру на новому місці. Ми з’їздили його провідати та привезли йому гостинців. Почувається левеня добре, отримує якісне харчування, постійний ветеринарний догляд та сонячне світло. Після оформлення всіх необхідних документів, Руру знайдуть дім в одному з національних парків Африки, де левеня забуде, що таке клітка", – розповів Фірсов.

Лідер "Екологічної альтернативи" також оприлюднив відеозвіт з поїздки до нової тимчасової оселі левеняти.

Разом з тим, у "Екологічній Альтернативі" пообіцяли і надалі рятувати тварин від жорстокого поводження і закликали українців повідомляти про всі відомі випадки щодо знущань над тваринами.

"Команда Екологічна Альтернатива буде й надалі відслідковувати ситуації з жорстоким поводженням з тваринами, бо тварини не іграшки та не реквізит, і вони не в змозі самі себе захистити. Якщо ви отримали інформацію щодо жорстокого поводження з тваринами, обов’язково зверніться до нас!" – написав Фірсов.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що наприкінці серпня активісти дізналися про те, що один з мешканців Гостомеля тримає у себе в сараї 1,5-річне левеня на прізвисько Руру. Тварина утримувалася у приміщенні без вікон у тісній клітці, часто навіть не маючи води. Господар хижака навідріз відмовлявся віддати тварину, заявляючи, що двічі на день вигулює левеня на ланцюжку. Жодних документів на тварину у гостомельчанина не виявилося.

Забрати хижака активістам вдалося після того, як на місце утримання тварини прибув викликаний ними наряд поліції. Наразі левеня перевезли до одного з реабілітаційних центрів для диких тварин. Його долею опікується політична партія "Екологічна Альтернатива".

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