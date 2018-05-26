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Фінал ЛЧ у Києві: метро змінить розклад руху

1.5тЧитати новину російською

У ніч на 27 травня київський метрополітен змінить графік роботи у зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" фіналу Ліги чемпіонів.

"В ніч з 26.05.2018 на 27.05.2018 роботу столичної підземки буде продовжено на 3 години", - йдеться на офіційному сайті "Київського метрополітену".

У той же час, станцію "Олімпійська" буде закрито на вхід і вихід з 18:00 і до закінчення руху поїздів. Склади слідуватимуть повз неї без зупинки.

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Крім того, в зв'язку з проведенням масових заходів можливе обмеження на вхід для на станції "Арсенальна", "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Палац "Україна", "Площа Льва Толстого", "Поштова площа", "Контрактова площа", "Тараса Шевченка" і "Палац спорту".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві буде безкоштовний проїзд в метро для уболівальників і акредитованих на фінал ЛЧ журналістів.

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Теми
Ліга чемпіонівКиївське метро
Місце
УкраїнаКиїв
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