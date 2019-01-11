''Фейк і маніпуляція'': куратор скандальних муралів у метро Києва оприлюднив усі витрати

Заява про мільйонну аферу з муралами на київській станції метро "Осокорки" виявилася фейком – радник міністра інформаційної політики Гео Лерос опублікував повний фінансовий звіт.

Зверненням до журналістів, що запідозрили нібито зникнення грошей, куратор проекту поділився на сторінці в Facebook. За його словами, матеріал, підготовлений кореспонденткою "СТБ" Оленою Луньковою, є замовленим.

"Зрада", звичайно, куди смачніше заходить. Розкладу все по пунктах, щоб постаратися відповісти на всі запитання, якими спекулюють", – написав він.

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Мурал на "Осокорках" Comments.UA

Фейк опублікувала журналістка "СТБ" Олена Лунькова Facebook Geo Leros

Так, зазначив Лерос, у сюжеті, знятому на "Осокорках", журналістка маніпулювала фактами, навмисно замовчуючи про те, що названа сума в 3,6 млн була виділена не на одну картину, а на повний ремонт станції.

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Спростував радник також і заяви про те, що мурали були намальовані маловідомими художниками, які нічого не отримали за виконану роботу. "Наберіть ім'я будь-якого з 8-ми авторів – ви побачите їхні роботи і численні згадки в світових виданнях", – написав Лерос.

Чиновник також опублікував детально розписаний бюджет, який був витрачений на реконструкцію станції, вказавши конкретні імена і дані, підтвердивши тим самим реальність озвученої суми.

Facebook Geo Leros

Facebook Geo Leros

Офіційну відповідь на запит телеканалу СТБ розмістив у Facebook і міністр інформаційної політики України Юрій Стець.

Facebook Юрій Стець

"По-перше, через 5 хвилин після отримання запиту розпорядився про проведення внутрішнього аудиту. По-друге, про наслідки цього аудиту відповідь буде теж публічною і теж офіційною. По-третє, якщо аудит виявить ознаки корупції, особисто передам всі документи в НАБУ", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Мурали були намальовані в рамках мистецького проекту "More than Us".

Концепт складається з поєднання восьми поглядів митців світового рівня, їх креативного бачення і думок на актуальні теми, що стосуються українців.

На одній із картин зобразили українського актора Богдана Ступку.

У мережі опублікували також яскраві фото інших муралів.

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