"Електричне" крісло та кілька плазм: Кличко провів віртуальну екскурсію своїм кабінетом. Відео

Мер Києва Віталій Кличко провів відеоекскурсію по своєму кабінету. За його словами, саме це місце є "центром ухвалення рішень".

Відповідне відео з'явилося на його сторінці в Facebook. Його мер знімав сам в режимі 360 градусів. За словами Кличка, в його кабінеті зібрана вся інформація про життя Києва (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Він показав, що в кабінеті зберігаються навіть макети та плани проектів, які вже реалізовані – так званий міст Кличко, фігури малюків на Поштовій площі, і знаки, які ставили на в'їздах в місто.

Кличко провів віртуальну екскурсію по своєму кабінету

Керувати містом допомагає велика діджиталізована карта, за якою ховається великий екран для презентацій.

Мер особливо відзначив, що багато зусиль докладає для діджиталізаціі міста, а також підкреслив, що вивчив це складне слово, за яке його так часто "підколювали".

Кличко провів віртуальну екскурсію по своєму кабінету

Кличко провів віртуальну екскурсію по своєму кабінету

Так само він показав, як у місті працює система "Безпечна столиця" – на великому екрані висвічується безліч камер відеоспостережень. За словами мера, всього їх більше 8 тисяч.

Кличко провів віртуальну екскурсію по своєму кабінету

Робоче місце мера обладнано безліччю телефонів для зв'язку з різними чиновниками. Крім того, він показав велику кількість подарунків і сувенірів, серед яких особливо виділив м'яч з проведення Ліги чемпіонів в столиці. Швидко пересуватися по приміщенню меру допомагає так зване "електричне крісло".

Кличко провів віртуальну екскурсію по своєму кабінету

Кличко провів віртуальну екскурсію по своєму кабінету

В цілому, зазначив Кличко, він намагається більше часу проводити в місті, на об'єктах, брати участь в житті столиці.

Як писав OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко виступив з публічним звітом про результати своєї роботи за 2019 рік. Він розповів про міжнародні візити до Швейцарії на Давоський форум, в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Парижі, а також в США.

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