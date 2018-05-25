"Дуже свербіли руки!" У Києві вандал влаштував переполох

У Солом'янському районі Києва вночі 25 травня невідомий пошкодив відразу декілька автомобілів.

У машин подряпані вікна і кузови, а також пробиті колеса. Про це повідомили в групі Facebook "Київ Оперативний".

"У когось вночі дуже свербіли руки - на бульварі Вацлава Гавела в районі будинку 83-Д пошкоджено понад п'ять автомобілів", - повідомили в пості.

Facebook "Київ Оперативний"

Facebook "Київ Оперативний"

Facebook "Київ Оперативний"

У коментарях користувачі припустили, що це може бути своєрідною помстою за неправильну парковку.

Facebook "Київ Оперативний"

Facebook "Київ Оперативний"

Facebook "Київ Оперативний"

Як з'ясувалося, ці авто стояли біля невикористовуваних гаражів і не могли заважати проїзду іншого транспорту.

"Там стоять 2 гаража з заасфальтованих під'їздом. Гаражі не використовуються, а перед ними паркується машин 5. Зелених насаджень там немає. Просто якийсь дурний вандалізм", - поділився місцевий мешканець Олександр Білий.

Інші користувачі в коментарях поділилися і своїми подібними історіями. Так, за словами Дмитра Бугира, рік тому він сам став жертвою подібної псування майна.

"Київ Оперативний"

Як писав OBOZREVATEL, в Києві автохам на Bentley крив матом поліцію і показував непристойні жести журналістам.