Добивав ногами за 2 грн: з'явилися подробиці моторошної НП з пасажиром на Київщині

Роман Недзвецький, якого по-звірячому побив водій приміської маршрутки з Чабанів до Боярки, знаходиться в лікарні з серйозними травмами вже другий тиждень.

Водій побив чоловіка через те, що він просив віддати йому 2 грн здачі за проїзд. У потерпілого відкрита черепно-мозкова травма і великий перелом верхньої щелепи, передає ТСН.

"Справа не в двох гривнях, справа в справедливості", — сказав Роман. Його здачу забрав інший пасажир, якому не повернули за проїзд до того. Тому водій запевняв пасажира, що нічого йому не винен.

"Я почав розмову — що це таке. Він на повороті різко зупинив маршрутку, перестрибнув з свого водійського сидіння до передніх дверей, він мене викинув з маршрутки — я вдарився обличчям. Потім просто добив з ніг", — розповів потерпілий.

маршрутка №825

За словами його матері Олени Григоренко, їй довелося взяти кредит на лікування в розмірі 10 тисяч. Чоловікові чекає операція по встановленню металевих пластин, на яку потрібно 14,5 тисячі.

У диспетчерській перевізника "Універсал Транс" від автобуса, в якому стався конфлікт, на їх маршруті відхрещуються: "Нема у нас такого автобуса. Я новенька, я не знаю". Однак на сайті по базі номер буса видає приналежність саме до цієї фірми.

У поліції повідомили, що було відкрито кримінальну справу за фактом умисного нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Напередодні OBOZREVATEL також дізнався нові подробиці інциденту з водієм маршрутки. З'ясувалося, що за пасажира ніхто не заступився, а самого водія зараз намагаються знайти правоохоронці.

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