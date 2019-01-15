''До вечора помрете всі!'' Настоятель лаври розповів, як через його прокльони гинули люди

Настоятель Києво-Печерської лаври Павло заявив, що через його прокльони загинули четверо музейників, які працювали в майстерні.

Священик РПЦ в Україні похвалився, що про його діяння дізнався сам митрополит Володимир.

"У храмі ремонтні майстерні. Були відкриті дискусії про виселення цих майстерень. І я сказав їм, що вони помруть, якщо не підуть. І в один день троє людей померли. Після цього вони написали відкритого листа Блаженнійшому митрополиту Володимиру. Коли він мене покликав, я бачив, що у нього з очей "ідуть іскри". Він запитав мене, чому я дозволяю собі проклинати музейників, мовляв, у них померло троє людей. Я повертаюся і кажу: "До вечора помрете всі в ім'я Отця і сина і Святого Духа". До вечора помер ще один", — розповів настоятель лаври.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 14 січня загорілася будівля, що належить Києво-Печерській лаврі.

Також поліція затримала чоловіка, якого підозрюють в умисному підпалі будинку Києво-Печерської лаври.

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