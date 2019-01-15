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''До вечора помрете всі!'' Настоятель лаври розповів, як через його прокльони гинули люди

4.1тЧитати матеріал російською

Настоятель Києво-Печерської лаври Павло заявив, що через його прокльони загинули четверо музейників, які працювали в майстерні.

Священик РПЦ в Україні похвалився, що про його діяння дізнався сам митрополит Володимир.

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"У храмі ремонтні майстерні. Були відкриті дискусії про виселення цих майстерень. І я сказав їм, що вони помруть, якщо не підуть. І в один день троє людей померли. Після цього вони написали відкритого листа Блаженнійшому митрополиту Володимиру. Коли він мене покликав, я бачив, що у нього з очей "ідуть іскри". Він запитав мене, чому я дозволяю собі проклинати музейників, мовляв, у них померло троє людей. Я повертаюся і кажу: "До вечора помрете всі в ім'я Отця і сина і Святого Духа". До вечора помер ще один", — розповів настоятель лаври.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 14 січня загорілася будівля, що належить Києво-Печерській лаврі.

Також поліція затримала чоловіка, якого підозрюють в умисному підпалі будинку Києво-Печерської лаври.

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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Батюшка сказал, что к вечеру все бандеры сдохнут! Помолимся, братия!
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Ткачук Татьяна
Ткачук Татьяна
Он реально дебил или прикидывается полуумком, чтобы не судили за воровство музейных ценностей из Лавры?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
...И в один день три человека умерло. После этого они написали открытое письмо.... С того света писали, и передавали письма службой небесной канцелярии?
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Poroshenko Petro, вот на что способна Гундяевская секта сотворить с остатками серого вещества!
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