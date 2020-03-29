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30 березня • оновлено в 00:50
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До "Борисполя" прямують два літаки з українцями з Катару: їх "закриють" на обсервацію

1.3т
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В аеропорт "Бориспіль" незабаром прилетять два літаки з громадянами України з Дохи (Катар).

Як стало відомо OBOZREVATEL, лайнери летять разом і повинні приземлитися о 2:41 вночі в понеділок, 20 березня.

При посадці їх зобов'язали підписати угоду на добровільну обсервацію, про яку напередодні вже повідомили в Кабміні для всіх українців, які в подальшому будуть повертатися.

В аеропорту громадян чекатимуть автобуси ДСНС і поліції, які розселять людей по санаторіях.

До "Борисполя" з Катару прямують літаки з українцями: їх "закриють" на обсервацію

Ілюстрація

Ілюстрація

УНІАН

Як писав OBOZREVATEL, напередодні стався скандал через обсервацію з українцями, які були евакуйовані з В'єтнаму за кошти одного з бізнесменів. Повідомлялося, що люди нібито погодилися на такі заходи при посадці, але "потім щось пішло не так".

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
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Livesey David
Livesey David
Ставьте побольше капканов вокруг взлётной полосы, а то эти xаxлы тоже разбегутся.
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Опять разбегуться!
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Да какая там "обсервация". Прорвутся, как те папуасы, прилетевшие из Вьетнама
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Кияни

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